Este lunes 30 de marzo estará iniciando la competencia de la Copa Colsanitas Colsubsidio en la ciudad de Bogotá, que tendrá la participación de cuatro tenistas de nuestro país en el cuadro principal de la competencia.

Camila Osorio, será la tercera preclasificada y se estará midiendo en la primera ronda a la estadounidense Caroline Dolehide

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Todo está listo para el inicio de una nueva edición de la Copa Colsanitas Colsubsido que se jugará en el Country Club de Bogotá hasta el próximo 5 de abril y en el cual Camila Osorio buscará defender el título que obtuvo en 2025.

La organización del torneo realizó el sorteo oficial del cuadro principal y las cuatro tenistas de nuestro país ya conocen su camino para el inicio de la competencia que espera dar muchas emociones a los aficionados del deporte.

La tenista más importante del circuito internacional es la checa Marie Bouzková, quien actualmente está en la casilla 32 del ranking de la WTA y espera hacer una buena presentación en el torneo colombiano.

La vigente campeona del torneo, Camila Osorio, será la tercera preclasificada y se estará midiendo en la primera ronda a la estadounidense Caroline Dolehide con quien registra dos enfrentamientos, dejando un triunfo para cada una.

Emiliana Arango se estará midiendo a la argentina María Lourdes Carle

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Para el caso de Emiliana Arango se confirma duelo suramericano en la primera ronda. En este partido se estará midiendo a la argentina María Lourdes Carle, una rival constante en el calendario ya que con este duelo será cinco enfrentamientos en el circuito.

En el historial, se registran dos triunfos para cada una y su más reciente enfrentamiento se produjo en el cuadro clasificatorio del WTA 1000 Roma (Italia) que termino en victoria para la colombiana con parciales de 6-3 y 7-5.

Para el caso de Valentina Mediorreal tendrá un duro examen ante nada más y nada menos que la alemana Tatjana Maria, número 59 del ranking WTA, que viene siendo protagonista en las últimas ediciones del torneo y para esta edición es una de las preclasificadas.

Finalmente la joven María Camila Torres, que también enfrenta a una preclasificada, jugará ante la húngara Panna Udvardy, ubicada en la casilla 97 del ranking de la WTA y viene como otra de las grandes del circuito.

Confirmado el Cuadro Copa Colsanitas Colsubsidio 2026: Horarios de los partidos para esta semana

La programación estará comenzando este lunes 30 de marzo y se tiene presupuestado que los horarios de los partidos sean: en la cancha principal todos los encuentros serán a partir de las 12 del medio día y en la canchas externas iniciará a las 10:30 .am.

Este sábado 28 y domingo 29 los duelos del clasificatorio iniciaron a las 10: 30 a. m. y se espera que las rondas definitivas en la cancha central desde el jueves 2 de abril, comience a las 11 de la mañana pensando también en el clima.