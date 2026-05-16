Colombia se cuelga la medalla de plata en la Liga Diamante

La Liga Diamante dio inicio a una nueva edición y en una ocasión más es Colombia uno de los países protagonistas de la competencia, todo gracias a la atleta Natalia Linares, quien se encargó de volver a dejar en alto el nombre del país.

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La deportista de tan solo 23 años nacida en Valledupar tuvo una actuación sobresaliente frente a varias de las mejores especialistas del mundo, entre las que se encontraban justamente las estadounidenses, Monae Nichols y Alexis Brown, con quienes compartió podio en la Liga Diamante.

Natalia Linares se colgó la medalla de plata para Colombia en la Liga Diamante

Linares llegó a la competencia con grandes expectativas luego de sus recientes resultados internacionales y rápidamente demostró que estaba lista para pelear por el podio a pesar de su corta edad, siguiendo los pasos de una de las más grandes que pasó también por la Liga Diamante, Caterine Ibargüen

Desde sus primeros intentos mostró regularidad y potencia en la pista, manteniéndose siempre entre las mejores marcas de la jornada. Su capacidad para manejar la presión en una competencia de alto nivel fue clave para asegurar una actuación memorable.

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La atleta de Valledupar completó imponentes registros de 6.73, 6.72 y 6.78 metros, siendo este último su mejor marca, la cual le bastó para asegurar una plata que fue celebrada por toda la delegación nacional por el futuro prometedor que tiene Natalia.

El resultado representa uno de los logros más importantes en la carrera de Linares, quien sigue consolidándose como una de las grandes promesas del atletismo colombiano. Con apenas unos años en la élite internacional, la deportista ha demostrado una evolución impresionante y cada vez luce más preparada para competir frente a las máximas figuras mundiales.

Natalia Linares no pudo contener la emoción tras su medalla de plata en la Liga Diamante

Tras este importante hecho en su carrera como profesional, Natalia Linares no pudo contener la emoción y habló con respecto al importante logro, pero también dejó un mensaje de motivación para los futuros retos que le esperan, en los cuales quiere seguir dejando en alto el nombre de Colombia.

“Mi primer diamante, me sentí súper bien en esta competencia. Queríamos mucho más porque somos ambiciosas, pero bueno, hay que agradecerlo porque hemos batallado mucho en esta temporada. 6.78 para empezar esta temporada. Se vienen muchas, muchas competencias, quiero darle las gracias eternamente al Comité Olímpico Colombiano, al Ministerio del Deporte, hoy está mi entrenador conmigo y está esta servidora haciendo que Colombia suba a lo más alto del podio. Vamos por el diamante más grande”.