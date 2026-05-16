Giro de Italia 2026: Egan Bernal y colombianos en la clasificación general tras la etapa 8

La etapa 8 del Giro de Italia 2026 tuvo como uno de los protagonistas al ciclista ecuatoriano, Jhonatan Narváez, quien se quedó con una espectacular victoria en la ciudad de Fermo tras una jornada explosiva y muy exigente que finalizó tras 3:27:26.

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Sin embargo, esta fracción de la competencia italiana también fue importante para los colombianos Egan Bernal y Einer Rubio, quienes lograron mantenerse competitivos frente a los favoritos de la clasificación general, aunque todavía no han logrado.

Colombianos en la clasificación general del Giro de Italia

La jornada que contó con 156 kilómetros se disputó entre Chieti y Fermo, en un recorrido de media montaña con constantes subidas en Montefiore d'Aso, Monterubbiano, Capodarco y finalmente Fermo.

En el tramo decisivo, el ecuatoriano lanzó un ataque demoledor en una de las últimas rampas y consiguió desprenderse de sus rivales para cruzar la meta en solitario. Fue una victoria de enorme categoría para Narváez que se suma a la que también obtuvo en la etapa 4.

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En cuanto a los colombianos, Egan Bernal tuvo una actuación sólida y mostró buenas sensaciones durante los ascensos finales. El líder del Ineos Grenadiers logró mantenerse con el grupo principal de favoritos y respondió bien a los cambios de ritmo que se produjeron en el cierre, habiendo llegado en el puesto 25 a 1:25 de Narváez.

Por su parte, Einer Rubio respondió a las exigencias de la etapa, controló bien el desgaste y evitó quedarse cortado en los momentos más tensos de la carrera, aunque ello no le ayudó mucho, ya que pasó la meta en el puesto 71 a más de 7 minutos del ecuatoriano.

En cuanto a la clasificación general, Egan sigue siendo el mejor colombiano ubicado en el puesto 15 a +06:18 y Einer Rubio está más abajo, a +24:44.

Clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 8

Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) - 34:28:42 Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 3:15 Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 3:34 Christian Scaroni (ITA/XDS-Astana) a 4:18 Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 4:23 Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 4:28 Ben O'Connor (AUS/Jayco-AlUla) a 4:32 Mathys Rondel (FRA/Tudor Pro Cycling) a 4:56 Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 5:07 Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling) a 5:11

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¿Cuándo se correrá la etapa 9 del Giro de Italia?

La etapa 9 del Giro de Italia 2026 se correrá este domingo 17 de mayo de 2026. La jornada tendrá un recorrido de 184 kilómetros entre Cervia y Corno alle Scale, con final en un puerto de primera categoría que podría generar nuevas diferencias en la clasificación general.

Será una etapa de montaña con un cierre muy exigente, especialmente en los últimos kilómetros, donde las pendientes alcanzarán hasta el 15 %.