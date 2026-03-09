Colombia se despidió del Clásico Mundial de Béisbol con victoria sobre Panamá

La Selección Colombia se despidió este lunes 9 de marzo del Clásico Mundial de Béisbol con una agónica victoria sobre Panamá con marcador de 4-3.

Después de caer ante Puerto Rico, Canadá y Cuba en sus tres primeras salidas, la novena colombiana se sacudió de los errores cometidos en los juegos pasados y con potencia en la ofensiva y seguridad en el pitcheo logró el triunfo en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

La victoria colombiana se empezó a trabajar desde la primera entrada con Adrián Almeida, quien cumplió como lanzador abridor.

Almeida lanzó por cuatro entradas en las que no permitió hits ni carreras y consiguió cuatro ponches.

Mientras el lanzador zurdo cumplió con su labor, la ofensiva colombiana reaccionó en la sexta entrada al abrir el marcador con anotaciones de Michael Arroyo, Harold Ramírez y Donovan Solano.

Panamá apretó el marcador, después de que Luis Caballero registrar un cuadrangular y José Ramos y Edmundo Sosa llegaran al plato de home.

En la novena entrada, Colombia aseguró la victoria, gracias al trabajo del cerrador Pedro García.

De esta manera, la Selección Colombia terminó su participación en el Clásico Mundial de Béisbol con registro de una victoria y tres derrotas.