Colombia sorprendió en Panamá 2026: Las medallas que ganó en los Suramericanos de la Juventud

Colombia cerró su participación en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 con un balance positivo y un lugar entre las mejores delegaciones del continente. El equipo nacional finalizó cuarto en el medallero general tras conquistar 26 medallas de oro, 19 de plata y 44 de bronce, en una actuación que confirmó el potencial de la nueva generación deportiva del país. El certamen se disputó en Ciudad de Panamá entre el 12 y el 25 de abril, con más de 2.000 atletas de 15 naciones.

Colombia mantuvo protagonismo, ante la ausencia de disciplinas como patinaje, BMX, squash y bowling

Brasil se quedó con el título general de los Juegos al sumar 58 oros, 51 platas y 48 bronces. Venezuela ocupó la segunda casilla con 33 preseas doradas, mientras que Argentina completó el podio con 32 títulos. Colombia, pese a no repetir el histórico segundo lugar de ediciones anteriores, mantuvo protagonismo en un evento marcado por la ausencia de disciplinas en las que tradicionalmente ha sido fuerte, como patinaje, BMX, squash y bowling.

La delegación tricolor brilló especialmente en atletismo, tenis de mesa, golf, tiro con arco y levantamiento de pesas. El deporte base fue el principal productor de títulos con nueve medallas de oro, ratificando el crecimiento del país en pruebas de pista y campo. Además, tenis de mesa y golf fueron los de mayor efectividad, al conquistar dos oros cada uno de los tres disponibles.

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Entre las figuras colombianas sobresalieron Emilio Vélez, campeón con doble oro en golf; Sebastián Bedoya, protagonista en tenis de mesa; Karina Arango y Juan González, destacados en tiro con arco; además de José Sinisterra, Sergio Rojas, Michel Gómez y Juliana Rodríguez en atletismo. Varios de ellos consolidaron una actuación multimedallista que impulsó a Colombia durante todo el campeonato.

También dejaron huella actuaciones como las de Alejandra Serrano en lucha, Danna Ramírez y Daniel Torres en taekwondo, Estefanía Castillo en ciclismo de ruta y los récords suramericanos juveniles de Ilsa Córdoba y Dilan Graciano en lanzamiento de jabalina.

Con presencia en 21 deportes, Colombia subió al podio en 19 de ellos, una muestra de amplitud competitiva y proyección. Panamá 2026 dejó bases sólidas para el futuro inmediato: los Juegos Bolivarianos de la Juventud en Caracas y, en el ciclo absoluto, los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.