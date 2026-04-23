Checo Pérez enciende la polémica: “La Fórmula 1 ya no es divertida”

El piloto mexicano Sergio Pérez volvió a ser noticia, esta vez por unas declaraciones en las que cuestionó el rumbo actual de la Fórmula 1. El corredor aseguró que la categoría ha perdido parte de su esencia y atractivo debido a los recientes cambios técnicos.

¿En cuál escudería está Checo Pérez?

Durante un evento en Ciudad de México, el integrante de la escudería Cadillac F1 Team fue contundente al afirmar que la categoría atraviesa un momento confuso incluso para quienes están dentro de ella. “Es una realidad que los autos no son tan divertidos como eran antes”, señaló.

Pérez explicó que las modificaciones en las unidades de potencia, que ahora cuentan con un 50 % de energía eléctrica, han cambiado drásticamente la manera de pilotar y entender los monoplazas. Esto ha generado incertidumbre tanto en pilotos como en ingenieros.

Las declaraciones de Checo Pérez sobre la F1

“Es una Fórmula Uno nueva y muy complicada, muy diferente a lo que veníamos haciendo”, añadió el mexicano, quien recalcó que todos los equipos aún están en proceso de adaptación a esta nueva normativa.

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Uno de los puntos que más preocupa al piloto es la diferencia de velocidades en pista, producto de la gestión energética. Según explicó, esto puede derivar en situaciones de riesgo, como la vivida por Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón.

“Llega un momento en el que vas 80 o 90 kilómetros por hora más rápido que el auto de adelante y no sabes por qué”, comentó ‘Checo’, evidenciando la falta de información en tiempo real para los pilotos.

Más allá de la crítica, Pérez también habló del desafío que representa su etapa con Cadillac, una escudería nueva dentro del campeonato. El mexicano calificó este proyecto como el mayor reto de su carrera profesional.

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Aunque ni él ni su compañero Valtteri Bottas han sumado puntos en las primeras carreras, el piloto se mostró optimista de cara al futuro, confiando en que el equipo logrará evolucionar con el paso de las competencias.

Finalmente, el tapatío resaltó que, a sus 36 años, sigue motivado por el legado que puede dejar en el automovilismo, buscando inspirar a nuevas generaciones a perseguir sus sueños dentro de un deporte históricamente difícil de alcanzar.