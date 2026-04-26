David Alonso, cuarto en el Gran Premio de España de Moto 2

El piloto hispano colombiano David Alonso (Kalex) acabó este domingo cuarto en Moto2 en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto en el Gran Premio de España de Motociclismo, después de comenzar mal al no haber “puesto la marcha bien” y “salir en punto muerto”.

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Alonso se quedó clavado en la salida pero estuvo cerca del podio y expresó a los periodistas que no se puede “permitir fallos así”, por lo que le pidió “perdón al equipo”.

El colombiano destacó que se ha “divertido mucho” en la carrera y que “toca seguir y aprender”.

Alonso se congratuló por el hecho de que “cada vez estoy con mejor ritmo, haciendo mejores carreras y más completas”.

Por su parte, el ganador del Gran Premio de Moto2, el australiano Senna Agius (Kalex), manifestó que “ganar dos carreras (en Estados Unidos y Jerez) es “un sueño hecho realidad”, que perseguía desde sus inicios, “cuando era niño”, precisó.

El ganador de la prueba de la categoría intermedia, se sintió “bien al principio, después tuve un sustito y no encontraba el ritmo hasta que vi que podía ganar”, aseguró un Agius que quiere “luchar por el campeonato”, a pesar de no haber puntuado en las dos primeras carreras.