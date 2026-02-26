Colombia tiene un nuevo representante en la UFC: fecha y hora para ver a Javier ‘Blair’ Reyes

Este sábado se realizará en Ciudad de México, en la arena CDMX, el evento de artes marciales mixtas (MMA) UFC Fight Night 268 (también conocido como UFC México), que contará con la presencia de un peleador colombiano. Se trata de Javier ‘Blair’ Reyes, peleador bogotano de 32 años, quien tiene un récord de 22 victorias y 5 derrotas, con 10 victorias por knockout y 8 por sumisión y quien ha recorrido un largo camino por llegar a la élite mundial de este deporte.

El colombiano literalmente se “ganó a golpes” un contrato con la Ultimate Fighting Championship, la empresa más importante de artes marciales mixtas a nivel mundial, el deporte de combate de más rápido crecimiento y popularidad en la actualidad.

Lea también Floyd Mayweather y Manny Pacquiao volverán a enfrentarse: confirman fecha y sede

‘Blair’ dialogó con la FM desde su hotel en Ciudad de México sobre sus expectativas de cara a lo que será su debut en la UFC, tras más de 17 años de carrera en las artes marciales mixtas.

Reyes, es el primer colombiano en competir en la Ultimate Fighting Championship entrenando desde Colombia ya que hay antecedentes de otros peleadores “nacionales” que han luchado en la compañía, no obstante, ninguno entrenaba en el país o eran norteamericanos descendientes de colombianos.

El camino hacia la UFC

Javier ‘Blair’ Reyes relató a la FM que su camino comenzó hace 17 años en un entorno de peleas clandestinas realizadas en discotecas de Bogotá. Según relató, en esos inicios no existían reglas ni regulaciones, y el espacio de combate se improvisaba con el personal de logística formando un círculo con las manos para delimitar el área.

Javier recuerda que se involucraba en estos enfrentamientos impulsado únicamente por la "fiebre de pelear", una etapa que marcó el comienzo de su trayectoria mucho antes de alcanzar la élite mundial en la UFC.

A lo largo de su trayectoria, Reyes construyó un récord impresionante de 22 victorias y 5 derrotas, destacándose por su versatilidad con 10 victorias por knockout y 8 por sumisión. Según el peleador, su llegada a la élite no fue casualidad, sino el resultado de años de competir y ganar en diversos escenarios a nivel mundial.

Reyes participó del reality “Dana White´s Contender Series”, en donde el presidente de la UFC (Dana White) organiza un torneo en el que contrata a los peleadores que más lo impresionen. En este show, Javier demostró por qué es el más importante exponente de las MMA en Colombia en la actualidad y noqueó a su rival para ganar su contrato.

La importancia de representar a Colombia en la élite de las MMA

En diálogo con la FM, Javier ‘Blair’ Reyes, resaltó la importancia de llegar a una instancia como la UFC a donde solamente el 0,01% de peladores llegan.

Lea también INEOS confirmó a Egan Bernal y a Brandon Rivera para importante carrera: fecha y recorrido

“Todos los peleadores del mundo quieren llegar a la UFC, es el sueño de todos los peleadores, es como cuando uno es pequeño y dice quiero ir a jugar al Real Madrid, es algo así. Es muy difícil llegar solamente el 0,001% de los peleadores lo logran y pues logramos hacer parte de ese pequeño porcentaje, me siento feliz de eso y de representar a Colombia”, añadió Reyes.

El oponente de Reyes en su debut en la UFC y su estrategia para derrotarlo

Javier ‘Blair’ Reyes enfrentará este sábado al brasileño Douglas Silva de Andrade, un experimentado “striker”, o golpeador, que ostenta un récord de 29 victorias de ellas 20 por knockout y 6 derrotas.

El artista marcial colombiano aseguró que su oponente definitivamente representa un reto, toda vez que es un peleador de gran calidad.

“Mi oponente es un tipo muy duro, mucha experiencia, ha peleado contra los mejores del mundo y las poquitas derrotas que tiene han sido contra gente de muy alto nivel, realmente está difícil. Sin embargo estoy en mi mejor forma.. considero que soy un peleador versátil, con buen striking con buena lucha, tengo muchos factores a favor y con ganas de estallarlas todas este sábado y demostrarle a mi oponente por qué los colombianos merecemos estar ahí”, dijo Reyes.

El mensaje del guerrero para Colombia

Finalmente, Javier ‘Blair’ Reyes envió un mensaje a los colombianos que podrán apreciar su pelea este sábado 28 de febrero sobre las 5:20pm por Paramount +.

“A toda la gente, quiero decirles que muchas gracias. De mi parte les prometo que dejaré el alma en la jaula, voy a darlo todo. Yo solamente soy una persona que inició desde abajo, nunca se rindió, un soñador que siempre quiso esto y 17 años después lo logró, así que yo digo si tienes algún sueño y te enfocas se puede lograr, yo soy la prueba fehaciente que desde abajo se puede, a todos muchas gracias y este sábado pendientes porque Colombia va a ganar en la UFC”, dijo el peleador colombiano Javier Reyes.