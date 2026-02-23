Floyd Mayweather y Manny Pacquiao volverán a enfrentarse: confirman fecha y sede

De vuelta a los rings cerca de la cincuentena, el estadounidense Floyd Mayweather y el filipino Manny Pacquiao volverán a enfrentarse el 19 de septiembre en Las Vegas en una revancha de su recordado combate de 2015, anunció este lunes la plataforma Netflix.

Mayweather, con un inmaculado registro en su carrera de 50 victorias y ninguna derrota, salió vencedor por decisión unánime de aquel enfrentamiento.

El duelo, también celebrado en la capital del juego, fue conocido como la Pelea del Siglo aunque el espectáculo en el ring no estuvo a la altura de la histórica recaudación.

Mayweather, que cumplirá 49 años el martes, dio a conocer el viernes su regreso al boxeo profesional.

Desde su retirada en 2017, Money participó en numerosas exhibiciones y, antes de enfrentar a Pacquiao, tiene previsto medirse en los próximos meses con otra leyenda del boxeo, su compatriota Mike Tyson.

Pacquiao, de 47 años, también se enfundó de nuevo los guantes en julio de 2025, en una noche en la que dejó una gran impresión con un empate frente al monarca del peso welter del CMB, Mario Barrios.

"Floyd y yo le dimos al mundo lo que sigue siendo la pelea más importante en la historia del boxeo", recordó Pacquiao en el anuncio de Netflix, que retransmitirá la pelea a nivel global.

"Los aficionados han esperado lo suficiente, se merecen esta revancha, y ahora será aún más grande", afirmó el filipino, que tiene un balance de 62 victorias, 8 derrotas y 3 empates.