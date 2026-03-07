Colombia vs. Canadá EN VIVO HOY 7 de marzo - Clásico Mundial de Béisbol 2026

El béisbol internacional afronta una nueva edición del Clásico Mundial de Béisbol, el torneo más importante de selecciones nacionales en este deporte. Este campeonato reúne a los mejores peloteros del planeta, incluidos muchos que juegan en las Grandes Ligas, y se ha convertido en una vitrina global para mostrar el talento del béisbol mundial.

Colombia será justamente una de las selecciones protagonistas de este certamen al llegar con el título de la liga colombiana debajo del brazo y el subcampeonato de la Serie de las Américas, un trago amargo que quieren pasar sumando a sus vitrinas el trofeo del Clásico Mundial de Béisbol.

¿Cómo VER EN VIVO Colombia vs Canadá en el Clásico Mundial de Béisbol?

El equipo nacional integra el Grupo A, que se disputa en el Hiram Bithorn Stadium de San Juan, donde enfrenta a rivales de alto nivel como Selección de Puerto Rico de béisbol, Selección de Cuba de béisbol, Selección de Canadá de béisbol y Selección de Panamá de béisbol.

La 'tricolor ya debutó y lo hizo en el partido contra Puerto Rico national baseball team en el World Baseball Classic 2026 terminó con victoria para el equipo boricua por 5 carreras a 0.

Ahora llega el momento de reivindicarse con los fanáticos y podrá hacerlo el sábado 7 de marzo al enfrentarse a la Selección de Canadá en el Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

Los partidos de la Selección Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol se podrán VER EN VIVO en el país a través de la señal de ESPN y Disney +.

Calendario restante de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

8 de marzo

Colombia Vs Cuba

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico

9 de marzo

Colombia Vs Panamá

Estadio Hiram Bithorn, San Juan, Puerto Rico