Todo está listo para que la Selección Colombia debute oficialmente en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 enfrentando este viernes 6 de marzo a Puerto Rico en juego válido por el grupo A.

El enfrenamiento que tendrá sede en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan dará inicio a partir de las 6;00 de la tarde, horario colombiano.

Colombia, con experiencia en el pitcheo

La Selección Colombia, con José Mosquera como mánager, contará con el experimentado José Quintana como lanzador abridor para el juego contra Puerto Rico.

Quintana, que además fue elegido como el capitán del equipo colombiano, llega al Clásico Mundial de Béisbol como el pelotero con mayor experiencia de la novena nacional, teniendo en cuenta su exitoso recorrido en las Grandes Ligas.

El lanzador nacido en Arjona, Bolívar, participará en su segundo clásico Mundial de Béisbol, ya que en la edición de 2017 lanzó 5.2 entradas y logró cuatro ponches.

Colombia Vs Puerto Rico EN VIVO juego 1 Clásico Mundial de Béisbol

El juego entre Colombia contra Puerto Rico por la fecha 1 del grupo A en el Clásico Mundial de Béisbol se disputa este viernes 6 de marzo a partir de la 6:00 horario colombiano, el duelo se podrá VER EN VIVO por la señal de ESPN y Disney +.