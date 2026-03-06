Shohei Ohtani empezó a brillar en el Clásico Mundial de Béisbol: paliza de Japón a China Taipéi

Shohei Ohtani conectó un jonrón en el debut de Japón en el torneo internacional Clásico Mundial de Béisbol, este viernes en Tokio, en un partido ganado por los vigentes campeones 13-0 ante Taiwán (China Taipéi).

La superestrella de Los Ángeles Dodgers, con un grand slam, abrió el camino de la victoria nipona ante unos 42.000 espectadores en el Tokyo Dome, entre ellos la estrella puertorriqueña de la música Bad Bunny y al actor estadounidense Timothée Chalamet.

Fue un inicio soñado para Japón, que busca un cuarto título que ampliaría su propio récord.

Taiwán, respaldado por una numerosa y ruidosa afición, perdió su segundo partido consecutivo tras la derrota del jueves ante Australia.

Japón disputará su próximo partido contra Corea del Sur el domingo. Antes, este viernes, Australia batió 5-1 a República Checa en el otro partido del grupo C

Australia también derrotó a China Taipéi

El Clásico Mundial de Béisbol echó a andar este jueves con la victoria de Australia ante Taiwán (3-0) en Tokio (Japón).

Los jonrones de Robbie Perkins y de Travis Bazzana levantaron el telón de este prestigioso torneo internacional con 20 equipos en liza, ante más de 40.000 espectadores en el Tokyo Dome, la mayoría de ellos aficionados de Taiwán.

Lea también Selección Colombia tiene cambios de última hora en su roster para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El Grupo C también incluye a los vigentes campeones, Japón, así como a Corea del Sur y la República Checa, y todos los partidos se disputan en Tokio.

Los partidos de la fase de grupos del torneo también se disputan en Puerto Rico y en territorio continental de Estados Unidos, antes de que la acción se concentre en Miami y Houston a partir de los cuartos de final.