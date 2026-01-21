Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Béisbol

Colombiano llega a las Grandes Ligas: firmó con los Boston Red Sox

Yankees, Pirates, Marlins y Mets también estaban detrás de los servicios del joven de 16 años.
Camilo Nieto
Harry José Canedo, jugador de los Boston Red Sox.
Harry José Canedo, jugador de los Boston Red Sox, posando en la firma del contrato junto a su familia. // @francysromeroFR

El béisbol colombiano suma un nuevo nombre en la MLB, el lanzador Harry José Canedo, de 16 años, fue incorporado oficialmente a los Boston Red Sox, una de las franquicias más tradicionales y reconocidas de las Grandes Ligas de Estados Unidos.

Selección Colombia confirmó su capitán para el Clásico Mundial de Béisbol

Lea también

Selección Colombia confirmó su capitán para el Clásico Mundial de Béisbol

El joven pitcher hace parte del grupo más reciente de prospectos del club y se integra al selecto listado de beisbolistas colombianos que han logrado vincularse a esta histórica organización.



Canedo, oriundo del departamento del Atlántico, comenzó su proceso formativo desde los nueve años, su crecimiento estuvo ligado a la academia Pelinor, donde comenzó evolucionó deportivamente.

¿Dónde ver la Gala de las Estrellas Águila del Fútbol Profesional Colombiano del 2026?

Lea también

¿Dónde ver la Gala de las Estrellas Águila del Fútbol Profesional Colombiano del 2026?

En sus primeros años, Canedo se desempeñó en posiciones defensivas; sin embargo, a los 14 años fue reconvertido a lanzador. En la categoría sub-15 se destacó como el mejor pitcher del torneo nacional, liderando estadísticas individuales y aportando al título de su equipo.

Posteriormente, hizo parte del plantel juvenil campeón, consolidándose como uno de los brazos con mayor proyección del país.

Su desempeño despertó el interés de varias organizaciones de la MLB, entre ellas Yankees, Pirates, Marlins y Mets. Finalmente, la negociación se cerró con Boston, con este paso, Harry José Canedo se integra a la nueva generación de talentos que continúa fortaleciendo la presencia del béisbol colombiano en el panorama internacional.

En esta nota

Béisbol Otros Deportes Colombia