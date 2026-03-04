Confirmado el siguiente torneo de Carlos Alcaraz en 2026

La temporada 2026 de Carlos Alcaraz es una de las mejores que se ha visto en el mundo del tenis en los últimos y ya se perfila como una de las más brillantes de su carrera, pese a que aún no ha concluido el calendario completo de torneos. El español ha demostrado madurez competitiva, dominio técnico y una evolución física que le permitió dar a conocer la próxima competencia que estará disputando.

Alcaraz participará en el primer Masters 1000 de la temporada en suelo estadounidense vuelve a captar la atención del mundo del tenis con la disputa del BNP Paribas Open, tradicionalmente conocido como Indian Wells. En esta edición, todas las miradas están puestas en el español, quien llega como una de las grandes figuras del circuito y principal candidato al título.

Esto dijo Carlos Alcaraz en busca del triplete

Tras un inicio de año demoledor, consolidado con títulos importantes y una racha impecable de victorias, Alcaraz demuestra que su tenis ha alcanzado una madurez competitiva notable. Su capacidad para dominar desde el fondo de la cancha, variar alturas y velocidades, y cerrar puntos en la red lo convierten en un jugador extremadamente completo sobre pista dura.

Indian Wells, considerado por muchos como el “quinto Grand Slam”, representa un escenario ideal para el murciano. Las condiciones de la superficie, ligeramente más lenta que otros torneos en cemento, favorecen su potencia y su despliegue físico. Además, el ambiente del torneo, con estadios llenos y un entorno que mezcla espectáculo y tradición, suele potenciar a los grandes talentos, y Alcaraz ha demostrado sentirse cómodo bajo presión.

Uno de los grandes desafíos para el español será mantener la intensidad en partidos largos ante rivales del Top 10 que también llegan con aspiraciones, tal como lo es el propio caso de Jannik Sinner y Novak Djokovic. El cuadro masculino promete cruces exigentes desde las primeras rondas, y la profundidad del circuito obliga a sostener un nivel alto durante toda la semana. Sin embargo, si algo ha demostrado Alcaraz es su capacidad de adaptación táctica y mental en los momentos decisivos.

"Solo llevo 12, sé que todavía tendría que ganar cuatro o cinco de los torneos más grandes del mundo (...) Estoy muy orgulloso de mi inicio de temporada y espero que la racha continúe mientras siga jugando un buen tenis. No nos damos cuenta de lo difícil que es hasta el momento en que intentas ir a por ello".

¿Cuándo inicia el Indian Wells 2026?

El BNP Paribas Open, conocido popularmente como Indian Wells, inicia oficialmente el 5 de marzo de 2026 con los primeros partidos del cuadro principal. El torneo se disputa en el Indian Wells Tennis Garden, en California, y se extiende durante casi dos semanas, generalmente hasta el 16 o 17 de marzo, cuando se juegan las finales masculina y femenina.