¡Conversatorio! La Chechi Baena y Andrea Guerrero, en el Hay Festival

Conversatorio con Andrea Guerrero. La Chechi, con tan solo 13 años se convirtió en campeona del mundo de patinaje de velocidad. En ese campeonato, celebrado en Barrancabermeja, consiguió cuatro títulos mundiales y rompió récord global.

Consagrada desde muy joven, se alzó con numerosos campeonatos del mundo y competiciones nacionales e internacionales, tanto en pista como en ruta, y se convirtió en ejemplo y motivación para niñas y niños que se decantaron por el patinaje como su deporte favorito.

Chechi Baena obtuvo el reconocimiento como Deportista del Año en Colombia en 2001

Cecilia Margarita Baena Guzmán, más conocida en el deporte colombiano como la ‘Chechi’ Baena, es una de las figuras más emblemáticas en la historia del patinaje en línea.

El impacto de la cartagenera trasciende los títulos: fue la gran responsable de que esta disciplina alcanzara una popularidad masiva en el país. Su palmarés la respalda: 24 campeonatos mundiales en pista y ruta, además del reconocimiento como Deportista del Año en Colombia en 2001.

Desde muy pequeña mostró condiciones excepcionales. Arrancó su formación a los cinco años, antes de cumplir los 14 ya competía en categorías para mayores, proyectándose rápidamente en la élite internacional. En campeonatos mundiales disputados en Europa, Asia y América, Baena se consolidó como referente absoluto, acumulando decenas de medallas y liderando a la Selección Colombia durante más de una década.

También brilló en competencias panamericanas, Centroamericanas y del Caribe, así como en prestigiosas maratones internacionales del World Inline Cup. A nivel nacional, representó con éxito a Bolívar y Bogotá.

Tras retirarse en 2014, enfocó su experiencia en la formación de nuevos talentos mediante su escuela de patinaje y en la gestión deportiva. Su legado combina excelencia competitiva, liderazgo y aporte estructural al deporte colombiano.

Andrea Guerrero Quintero es una de las figuras más influyentes del periodismo deportivo en los últimos años en Colombia,

Se formó como comunicadora social y periodista en la Pontificia Universidad Javeriana, desde donde empezó un recorrido ligado a la información deportiva.

Sus primeros pasos los dio en la radio, antes de incorporarse a RCN, medio en el que ganó reconocimiento como reportera y presentadora en espacios especializados en fútbol.

Con el paso del tiempo, Guerrero asumió roles de liderazgo editorial y administrativo, hasta convertirse en directora de Deportes RCN, cargo que ocupó durante ocho años. En ese periodo, estuvo al frente de la cobertura de grandes eventos nacionales e internacionales, consolidando una propuesta informativa enfocada en el fútbol profesional colombiano y las selecciones nacionales.

Desde 2024 ejerce como presidenta de Win Sports, canal oficial del FPC, posición desde la cual lidera la estrategia deportiva y de contenidos de una de las plataformas más relevantes del deporte en el país.