¿Cuánto cuesta ver la WWE en Bogotá? Conozca los precios oficiales de la boletería

La WWE confirmó oficialmente su esperado regreso a Colombia y ya se conocen los precios y la fecha de venta de entradas para el evento que se realizará en Bogotá. La compañía de lucha libre profesional más reconocida del mundo se presentará el jueves 10 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena, como parte del South America Live Tour 2026.

WWE en Colombia 2026: revelan precios de las entradas

El anuncio ha generado una enorme expectativa entre los fanáticos colombianos, que esperaban desde hace años una nueva visita de las superestrellas del entretenimiento deportivo. La última vez que WWE estuvo en el país fue en 2019, por lo que el regreso marca uno de los eventos más llamativos del calendario.

La empresa informó que la boletería saldrá a la venta el jueves 7 de mayo desde las 10:00 a. m. (hora local), a través de los canales oficiales habilitados por la organización. En total, serán comercializadas cerca de 11.000 entradas para el espectáculo en la capital colombiana.

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Los precios tendrán opciones para diferentes presupuestos. La entrada más económica será de $149.000 en los sectores 301 y 319, mientras que la más costosa llegará a $750.000 en la zona Box, ubicada en una posición privilegiada del escenario.

También habrá localidades intermedias como Ring Side por $550.000, Field por $450.000, además de sectores entre $199.000 y $425.000. Todos los valores fueron anunciados sin incluir los cargos por servicio.

La parada en Bogotá hará parte de una gira sudamericana que también incluirá presentaciones en Quito, Buenos Aires y Santiago de Chile, con la presencia de estrellas de Monday Night Raw.

P1 | BOX | 130 | $750.000

P2 | RING SIDE | 936 | $550.000

P3 | FIELD | 910 | $450.000

P4 | Sectores 203-204 / 216-217 | 1.016 | $425.000

P5 | Sectores 202-205 / 215-218 | 992 | $400.000

P6 | Sectores 209 / 211 | 201 | $375.000

P7 | Sectores 201-219 | 352 | $325.000

P8 | Sectores 206-207-208 / 212-213-214 | 1.439 | $300.000

P9 | Sectores 303-304 / 316-317 | 1.392 | $275.000

P10 | Sectores 302-305 / 315-318 | 1.247 | $225.000

P11 | Sectores 306-314 | 1.819 | $199.000

P12 | Sectores 301-319 | 450 | $149.000