Pogacar pasó susto por Seixas, pero ganó su cuarta Lieja-Bastoña-Lieja

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) revalidó su condición de gran figura del ciclismo mundial al ganar este domingo 26 de abril la edición 116 de la Lieja-Bastoña-Lieja que contó con un recorrido total de 259.5 kilómetros.

Pogacar no tuvo una jornada fácil, ya que encontró en el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) a un duro rival que le dio batalla en los momentos definitivos de la carreras.

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Y es que el esloveno lanzó su acostumbrado ataque en la Cote de la Redoute en donde se desprendió el pelotón principal, pero solo pudo ser perseguido por Seixas, quien se mantuvo a su rueda.

Pogacar y Seixas se fueron juntos hasta que a menos de 20 kilómetros para el final, en el ascenso a la Cote de la Roche volvió a atacar para desprenderse de Paul Seixas, quien no pudo aguantar el ritmo.

De esta manera, el esloveno se encaminó solo hacia la línea de meta para conquistar su cuarta Lieja-Bastoña-Lieja.

Paul Seixas asustó a Pogacar

Paul Seixas, ciclista francés de 19 años, se ha convertido en la gran revelación de la temporada 2026 al darle batalla a Tadej Pogacar en la Flecha Valona y ahora en la Lieja Bastoña Lieja.

Seixas le aguantó el ritmo a Pogacar hasta que no pudo mantener el frenético andar del esloveno.

El francés del Decathlon CMA CGM Team terminó la carrera en la segunda posición.

El top 3 de la prueba lo completó el belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe).

¿Cómo le fue a Egan Bernal en la Lieja-Bastoña-Lieja)

Egan Bernal tuvo una destaca actuación en la Lieja Bastoña Lieja al terminar la prueba en la quinta posición.

Bernal demostró un buen nivel para mantenerse en el grupo de favoritos y además sprintar en el remate de la jornada para ubicarse en el top 5.