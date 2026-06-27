David Alonso quedó primero en la pole del GP de Países Bajos

Este sábado 27 de junio, el piloto colombiano, David Alonso, volvió a dar de qué hablar en el Moto2 y revalidó el gran momento por el que se encuentra pasando en esta disciplina al quedarse con la pole position del Gran Premio de los Países Bajos, en el histórico circuito de Assen.

Lea también Miami es Colombia: Inigualable banderazo antes de enfrentar a Portugal

El piloto del equipo CFMOTO Aspar tras se quedó con el primer lugar tras marcar un espectacular tiempo de 1:35.236, registro que le permitió superar por 0.171 segundos al español Alberto Ferrández, una de las grandes revelaciones de la jornada.

David Alonso primero en la pole del GP de Países Bajos

Alonso fue el referente durante toda la sesión definitiva de clasificación y confirmó las buenas sensaciones que había mostrado desde los entrenamientos del viernes en medio de un fin de semana marcado por las altas temperaturas.

El colombiano supo encontrar el ritmo ideal en el momento decisivo para asegurar la segunda pole consecutiva de la temporada y presentar oficialmente su candidatura al triunfo de la carrera oficial que se llevará a cabo el domingo.

La gran sorpresa de la clasificación fue Alberto Ferrández, debutante en la categoría y piloto del BLU CRU Pramac Yamaha, quien llegó a la Q2 tras superar la primera sesión clasificatoria y aprovechó ese impulso para firmar una extraordinaria vuelta que lo dejó en la segunda posición de la parrilla.

Clasificación (Qualifying Time) – Moto2 GP de los Países Bajos (Assen)

David Alonso (Colombia) – 1:35.236 Alberto Ferrández (España) – 1:35.407 Izan Guevara (España) – 1:35.426 Daniel Muñoz (España) – 1:35.429 Daniel Holgado (España) – 1:35.445 Celestino Vietti (Italia) – 1:35.492 Senna Agius (Australia) – 1:35.497 Manuel González (España) – 1:35.531 Alex Escrig (España) – 1:35.571 Joe Roberts (Estados Unidos) – 1:35.618

¿Cuándo es el GP de Países Bajos de Moto2?

El Gran Premio de los Países Bajos de Moto2 se disputará este domingo 28 de junio de 2026 en el legendario TT Circuit Assen, como parte de la décima ronda del Campeonato Mundial de Moto2.

Horario de la carrera: