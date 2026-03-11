Definidos los horarios de colombiano Nicolás Echavarría en el The Players Championship

El colombiano Nicolás Echavarría volverá a competir esta semana en uno de los torneos más exigentes y prestigiosos del calendario del PGA Tour. El antioqueño es la cuota tricolor en el The Players Championship, certamen que se disputará desde el jueves 12 al domingo 15 de marzo, en la Florida.

El colombiano Nicolás Echavarría ocupa el puesto 34 del escalafón Official World Golf Ranking

El primer colombiano en disputar este certamen fue Camilo Villegas, quien lo jugó en 12 oportunidades. Su mejor resultado llegó en 2006, cuando finalizó en la tercera posición, la actuación más destacada de un golfista nacional en el torneo.

Echavarría llega en un buen momento deportivo. Recientemente compitió en el Arnold Palmer Invitational, donde superó el corte tras firmar rondas de 72, 74, 71 y 73 golpes para un total de 290 (+2), ubicándose en la casilla 44.

Según el más reciente ranking mundial de la Official World Golf Ranking, el colombiano ocupa el puesto 34 del escalafón, consolidándose como el mejor golfista del país y el latinoamericano mejor ubicado, impulsado también por su reciente victoria en el Cognizant Classic.

Lea también Alcaraz le mete presión a Djokovic en el Indian Wells y clasifica a octavos

Considerado por muchos como el “quinto major”, este campeonato reúne cada año a la élite del circuito estadounidense y reparte una de las bolsas de premios más altas del golf profesional, además de una importante cantidad de puntos para la FedExCup.

A diferencia de los cuatro majors tradicionales, el torneo pertenece directamente al PGA Tour y se ha consolidado como uno de los eventos insignia del calendario desde su creación en 1974.

Horarios definidos de colombiano Nicolás Echavarría en el The Players Championship

En la edición de 2026, Echavarría compartirá grupo con el australiano Jason Day y el canadiense Corey Conners. El colombiano iniciará su participación este jueves a la 1:06 de la tarde (hora de Colombia) en la primera ronda, mientras que el viernes afrontará la segunda salida a partir de las 8:16 de la mañana, con el objetivo de superar por primera vez el corte en este campeonato.

Lea también Djokovic triunfó y se encamina al título del Indian Wells

Esta será la cuarta participación del antioqueño en el Players Championship. Hasta ahora no ha logrado avanzar al fin de semana, por lo que buscará cambiar esa tendencia en uno de los escenarios más icónicos del golf mundial.