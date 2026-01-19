Djokovic envía tajante advertencia a rivales del Australian Open

Inició una nueva edición del Australian Open y esta es una muy especial, ya que es la #100 y tiene en un gran momento también al reconocido tenista serbio, Novak Djokovic, quien continúa escribiendo páginas memorables en su ya legendaria carrera durante el Australian Open 2026, el primer Grand Slam de la temporada que se disputa en Melbourne Park.

A pesar de su avanzada edad, ya que alcanzó los 38 años, el serbio una vez más demostró que esto no era un obstáculo para competir al más alto nivel y debutó con una contundente victoria frente al tenista español, Pedro Martínez, lo que lo dejó instaurado en la segunda ronda. Con este nuevo triunfo en su carrera, Djokovic dejó un contundente a mensaje a sus futuros rivales.

Djokovic advirtió a sus rivales y va por todo en el Australian Open

En su debut en el centenario del torneo, Djokovic enfrentó a Pedro Martínez en la primera ronda y se impuso con autoridad por 6-3, 6-2, 6-2, mostrando un nivel de juego dominante tanto en el servicio como en el manejo de puntos. Esta victoria marcó su 100ª victoria en el Australian Open, una cifra que añade a sus más de 100 triunfos en Roland Garros y Wimbledon.

Con esta marca, Djokovic no solo se convierte en uno de los jugadores con más victorias en Melbourne Park, sino que también se convierte en el primero en la historia del tenis masculino en alcanzar 100 victorias en tres torneos de Grand Slam diferentes, lo que subraya su consistencia y longevidad en el circuito.

Tras esta nueva victoria y récord, Djokovic también lanzó una advertencia a los demás competidores de la competencia demostrando que está en un alto nivel y que no piensa "dar el brazo a torcer" hasta obtener un nuevo título en su carrera profesional.

"Veremos cómo avanzo. Mi actuación esta vez fue genial no puedo decir nada mal. Saqué muy bien y siempre es un reto empezar de la mejor manera porque debes mandar señales y mensajes a tus principales rivales. Tengo un par de días sin jugar para recuperarme y es muy importante. Ahora me preparo para el próximo partido".



Próximo partido de Djokovic en el Australian Open

El siguiente reto del serbio de 38 años en esta competencia será enfrentándose al italiano, Francesco Maestrelli, el martes 20 de enero.



