Djokovic imparable en el Australian Open: avanzó a tercera ronda

El centenario del Australian Open sigue avanzando de la mejor manera y solo los mejores se van quedando con los limitados cupos, tal como lo hizo recientemente Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y ahora Novak Djokovic, quien continuó su brillante campaña con una victoria sólida y controlada en la segunda ronda de la competencia.

La nueva victima de Djokovic fue el italiano Francesco Maestrelli en la segunda ronda del torneo de Melbourne Park. El veterano serbio, de 38 años, hizo valer su jerarquía sobre la joven estrella de Italia y se ilusiona con un nuevo título.

Así fue la victoria de Djokovic en segunda ronda Australian Open

Novak se impuso por un contundente marcador de 6-3, 6-2 y 6-2 frente al joven de 23 años en un encuentro que duró alrededor de dos horas y un cuarto y que reflejó la enorme experiencia y categoría del tetracampeón del Abierto de Australia.

Djokovic mostró un nivel de juego superior, haciendo gala de su capacidad para controlar cada intercambio desde el fondo de la pista y obligando a Maestrelli, clasificado 141° del mundo, a jugar a ritmo elevado para intentar equilibrar el choque.

Lea también Ríos y Benfica se complican: el milagro que necesitan en la Champions League

Con esta victoria, Djokovic alcanzó su 399ª victoria en torneos de Grand Slam, quedando a solo una de la marca histórica de 400 triunfos, un logro que podría consolidar aún más su legado como uno de los tenistas más dominantes de todos los tiempos. Además, este encuentro también significó la 101ª victoria de Djokovic en el Abierto de Australia, algo que subraya su dominio histórico en Melbourne Park.

"Tengo el sueño de ganar otro Grand Slam. Por eso estoy aquí. Confío en mi capacidad de competir y luchar. Solo son dos partidos hasta ahora. He jugado bien, agresivo. Siempre puedo jugar un poco mejor. Pero estoy contento, me siento bien para llevar solo dos partidos".

"Tuve una pretemporada más larga y, cuando tengo más tiempo, intento analizar mi juego y los aspectos que puedo mejorar. Esa es la mentalidad que quiero tener y que me permite jugar al máximo nivel".

En otras noticias: Luis Suárez debería ser el 9 de la Selección Colombia





Próximo partido de Djokovic en el Australian Open

El siguiente reto del veterano tenista de Serbia será en el marco de la tercera jornada enfrentándose a otro experimentado rival como lo es el neerlandés de 30 años, Botic van de Zandschulp, el viernes 23 de enero.



