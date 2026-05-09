Djokovic regresó tras su lesión y sufrió sorpresiva eliminación en el Masters de Roma

El Masters de Roma 2026 dejó una de las mayores sorpresas de la temporada luego de que el croata Dino Prižmić derrotara a Novak Djokovic con parciales de 2-6, 6-2 y 6-4 en la segunda ronda del torneo.

El joven de 20 años firmó así la victoria más importante de su carrera y provocó una temprana eliminación del serbio, quien regresaba a la competencia tras varias semanas de ausencia por problemas físicos.

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Djokovic se despidió en pleno debut del Masters de Roma

El seis veces campeón en Roma dominó el primer set con autoridad gracias a la precisión de su servicio y la contundencia desde el fondo de la cancha. El serbio aprovechó la experiencia para neutralizar el ímpetu del croata y rápidamente tomó ventaja en el marcador con un contundente 6-2 que hacía pensar en una victoria sin demasiados problemas.

Prižmić elevó notablemente su nivel a partir del segundo set, comenzó a jugar con mayor agresividad y encontró espacios para castigar el revés de Djokovic. El croata, actual número 79 del ranking ATP, no desaprovechó la oportunidad y se quedó con el segundo set por 6-2, igualando el partido y llenándose de confianza frente al público del Foro Itálico.

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En el tercer set Djokovic intentó reaccionar y por momentos recuperó agresividad con su derecha, pero Prižmić mantuvo la calma y siguió jugando con valentía. El croata consiguió un quiebre clave gracias a varios errores no forzados del serbio y luego sostuvo su saque hasta cerrar el encuentro 4-6.

La derrota representa un duro golpe para Djokovic de cara a Roland Garros. El serbio llegaba a Roma buscando ritmo competitivo tras casi dos meses sin actividad y terminó mostrando falta de continuidad y algunas dudas físicas en su debut sobre polvo de ladrillo esta temporada. Además, fue la primera vez en 19 participaciones que perdió su partido inaugural en el Masters de Roma.

Djokovic no se guardó nada y fue autocrítico con su eliminación

El serbio dejó un claro mensaje sobre lo que fue su regreso las canchas tras la lesión que lo dejó afuera varias semanas y de algunos torneos, y reconoce que todavía no está al 100% pero hará lo posible para conseguirlo.

"Es lo que hay. La situación es la que es, y sólo hay que adaptarse y aprovecharla al máximo. Fue aceptable. Fue una buena batalla al final. Pero obviamente veo lo que me falta. Estoy medio paso tarde, no estoy definitivamente donde quiero estar para el más alto nivel. El segundo set fue para olvidar, obviamente, por cómo me sentía en la pista. Pero el primero y el tercero fueron buenos".