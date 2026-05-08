Polémica en el Giro de Italia tras declaración del líder de la clasificación general

Inició una nueva etapa del Giro de Italia con una primera etapa que estuvo marcada de grandes emociones, una caída masiva en la recta final y un sorpresivo ganador y líder de la clasificación general como lo es el francés, Paul Magnier.

El ciclista de 22 años se quedó con la victoria en la primera etapa del Giro de Italia 2026 y se convirtió en el primer líder de la clasificación general tras imponerse en un accidentado sprint final en la ciudad búlgara de Burgas, un triunfo bastante importante para su carrera como profesional y por lo cual dejó un contundente mensaje a los rivales.

El líder del Giro de Italia 2026 no se guardó nada tras ganar la etapa 1

El joven corredor del equipo Soudal Quick-Step aprovechó el caos generado por una caída masiva en los últimos metros para levantar los brazos y vestirse con la emblemática maglia rosa.

La jornada inaugural de la competencia tuvo un recorrido de 147 kilómetros entre Nessebar y Burgas, marcando el inicio oficial de la edición 109 de la “Corsa Rosa”. Aunque el perfil era favorable para los velocistas, el final terminó siendo mucho más dramático de lo esperado.

Con apenas 22 años, Magnier consiguió así la primera victoria de etapa de su carrera en una gran vuelta y confirmó el enorme potencial que muchos expertos le atribuyen desde hace varias temporadas. El francés reconoció después de la etapa que era la primera vez que se enfrentaba en un Giro a los mejores velocistas del mundo, por lo que el triunfo tuvo un significado especial.

"Ha sido un final muy agitado. Después de un día bastante tranquilo, todos estaban frescos. Yo iba bien posicionado al frente, porque sabíamos que podía ser peligroso en esas carreteras más estrechas. Voy a disfrutar la victoria y la maglia rosa porque aquí hay muchos velocistas destacados, y era la primera vez que podía esprintarles de verdad en el Giro. Me alegra poder vencerlos".

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Este sábado la segunda etapa tendrá lugar entre Burgas y Veliko Tarnovo, de 221 km. Otra opción para los "guepardos" del pelotón, aunque una cota cerca de meta podría saltar el pronóstico.

La primera dificultad será Byala Pass (3a, 7,7 km al 4,6), seguida, ya pasado el ecuador de la jornada, por el Vratnik (3a, 9,1 km al 4,1). A través de la señal HD2, en Youtube, ó en la Aplicación del Canal RCN en su sección Deportes.