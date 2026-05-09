Nueva denuncia por amaño de partidos en el fútbol colombiano

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales denunció este viernes 8 de mayo un presunto intento de amaño de partidos en el fútbol profesional colombiano, situación que volvió a encender las alarmas alrededor de la transparencia de algunas competiciones organizadas en el país.

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La denuncia fue realizada a través de la cuenta oficial de X de ACOLFUTPRO, donde la entidad aseguró que una red dedicada al amaño de partidos contactó a futbolistas de Boca Juniors de Cali y Alianza Fútbol Club previo al compromiso correspondiente a la primera fecha de la Copa BetPlay.

Según explicó la asociación, los jugadores involucrados rechazaron cualquier insinuación relacionada con manipulación de resultados y además reportaron lo sucedido directamente ante ACOLFUTPRO para dejar constancia de los hechos.

Comunicado de ACOLFUTPRO sobre amaño de partidos

La situación tomó aún más fuerza en redes sociales luego de que algunos usuarios de X empezaran a difundir una jugada puntual del partido entre Boca Juniors de Cali y Alianza FC, el cual terminó empatado 1-1.

La acción ocurrió sobre el minuto 90 del compromiso, instante en el que Boca Juniors consiguió la igualdad luego de un error del portero de Alianza FC. En redes sociales, algunos aficionados consideraron que la jugada resultó “extraña” o “dudosa”, alimentando nuevamente las sospechas alrededor de un posible intento de manipulación.

Video de la jugada dudosa en Alianza vs Boca Juniors

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna prueba oficial que confirme un amaño en el desarrollo del partido. Lo único que fue comunicado públicamente por ACOLFUTPRO es que hubo acercamientos de una presunta red hacia jugadores profesionales antes del encuentro.

Este nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa un problema que ya ha sido denunciado anteriormente en el fútbol colombiano. En distintas oportunidades se han presentado sospechas, investigaciones y versiones relacionadas con apuestas ilegales o posibles manipulaciones de resultados tanto en primera división como en categorías de ascenso.

Incluso, en años recientes varios futbolistas y directivos han sido señalados públicamente por situaciones similares, aunque muchos de esos casos no terminaron derivando en sanciones disciplinarias o penales por falta de pruebas concluyentes.

Por ahora se espera si las autoridades toman cartas en el asunto tras la denuncia realizada por ACOLFUTPRO, en un caso que ya genera preocupación entre aficionados y protagonistas del fútbol colombiano.