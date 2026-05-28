Djokovic sufrió para clasificar en la segunda ronda de Roland Garros

Inició una nueva edición de Roland Garros, uno de los torneos más importantes que se disputa en el mundo del tenis durante la temporada 2026 y en donde Novak Djokovic volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los grandes favoritos a pesar de su avanzada edad.

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El serbio sufrió más de lo esperado, pero terminó imponiéndose al francés Valentin Royer en la segunda ronda del Grand Slam parisino con parciales de 6-3, 6-2, 6-7(9) y 6-3, en un intenso duelo disputado en la cancha Philippe-Chatrier.

Djokovic comienza con tropiezos Roland Garros

Aunque el marcador refleja un triunfo relativamente cómodo en cuatro sets, el partido tuvo momentos de máxima tensión para el histórico campeón serbio. Djokovic arrancó dominando con autoridad y experiencia, llevándose los dos primeros parciales gracias a la precisión de su servicio y su enorme solidez desde el fondo de la cancha.

Sin embargo, el tercer set cambió completamente la dinámica del compromiso. Royer elevó notablemente su nivel y empezó a incomodar a Djokovic con golpes agresivos y una gran intensidad física. El joven francés logró llevar el parcial hasta el tie-break, donde incluso salvó un punto de partido antes de quedarse con el set 9-7.

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En el cuarto set apareció nuevamente la mejor versión de Djokovic y puso en marcha toda su experiencia, consiguiendo un quiebre decisivo para colocarse 5-3 arriba y posteriormente cerró el encuentro después de más de tres horas y media de batalla. El triunfo le permitió avanzar a la tercera ronda de Roland Garros y seguir soñando con conquistar su título número 25 de Grand Slam, una cifra histórica en el tenis mundial.

Ahora, Djokovic tendrá un nuevo desafío en París, donde buscará seguir ampliando su legado en el torneo francés y demostrar que, a sus 39 años, todavía tiene el nivel para competir contra las nuevas generaciones del circuito ATP.

Próximo partido de Djokovic en Roland Garros

Tras un sufrido arranque en la ronda 2 de Roland Garros, Djokovic ahora asumirá un nuevo reto en busca de seguir avanzando e ilusionarse con volver a levantar un título que le ha sido esquivo luego de la difícil competencia que ahora hay con grandes figuras como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, por lo que el enfrentamiento ante el brasileño, João Fonseca, que se llevará a cabo el viernes 29 de mayo será de vital importancia.