Hora y dónde ver la inauguración de los Olímpicos de Invierno

Milán y Cortina d’Ampezzo están listas para encender la llama olímpica este viernes 6 de febrero, fecha en la que se inaugura oficialmente la XXV edición de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, en una ceremonia que tiene como escenario principal el estadio San Siro de Milán.

Por primera vez, la cita invernal contará con dos ciudades anfitrionas y, en consecuencia, con un detalle inédito: se encenderán dos pebeteros, uno en el Arco della Pace, en Milán, y otro en la Piazza Dibona, en Cortina, sede de los Juegos de 1956. Italia ya había organizado las justas invernales en Turín 2006 y los Olímpicos de verano en Roma 1960.

El desfile de las 93 delegaciones se desarrollará en distintas sedes como Predazzo, Livigno y Cortina, en una ceremonia que comenzará a las (2:00 p.m. en Colombia). El espectáculo contará con figuras como Mariah Carey, Andrea Bocelli y Laura Pausini, entre otros artistas.

Pruebas olímpicas en las que competirá el colombiano Fredrik Fodstad

La producción incluyó más de 700 horas de ensayos y la confección de 1.400 trajes. La transmisión, a través de Claro Spsorts. Colombia estará presente por cuarta vez en unos Juegos de Invierno, representada por Fredrik Fodstad en esquí de fondo.

El Estadio de Esquí de Fondo de Tesero será la sede de las pruebas olímpicas en las que competirá el colombiano Fredrik Fodstad. Su debut será el domingo 8 de febrero en el esquiatlón 10 km + 10 km (6:30 a. m. en Colombia). Luego disputará el esprint clásico el martes 10, los 10 km estilo libre el viernes 13 y cerrará el sábado 21 con los 50 km salida masiva clásica, un día antes de la clausura olímpica.