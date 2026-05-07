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Comité Olímpico Internacional

El COI levanta restricciones contra los deportistas bielorrusos

El organismo olímpico mantiene por el momento las condiciones impuestas a los atletas rusos.
Agencia AFP
El Comité Olímpico Internacional tomó decisión con atletas de Bielorrusia
El Comité Olímpico Internacional tomó decisión con atletas de Bielorrusia // AFP

El Comité Olímpico Internacional (COI) levantó el jueves las restricciones contra los deportistas bielorrusos decididas tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, permitiéndoles participar, con himno y bandera, inclusive en las competencias por equipos.

En cambio, según el mismo comunicado, el organismo olímpico mantiene por el momento las condiciones impuestas a los atletas rusos, que solo podrán participar en competiciones internacionales bajo bandera neutral, a título individual y siempre que no hayan apoyado activamente el conflicto.

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Formalmente, corresponderá a las diferentes federaciones internacionales aplicar esta medida, ya que la comisión ejecutiva del COI se limita a realizar "recomendaciones".

Pero esta nueva política debería permitir en 2028 el regreso de una delegación bielorrusa a los Juegos Olímpicos de verano de Los Ángeles, así como a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno de Dolomiti Valtellina, con presencia en la ceremonia de apertura y reflejada en el medallero.

Las clasificaciones para ambos eventos "comenzarán este verano", recordó el COI.

En las dos últimas ediciones de los Juegos (París 2024 y Milán-Cortina 2026), algunos deportistas rusos y bielorrusos compitieron como "atletas individuales neutrales", sin representar oficialmente a sus países.

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Su número, no obstante, fue reducido: 17 en París y 7 en Italia.

Para justificar la distinción aplicada a los deportistas rusos, el COI recuerda que el Comité Olímpico Ruso está suspendido desde el otoño de 2023 por haber puesto bajo su autoridad las organizaciones deportivas de cuatro regiones ucranianas ocupadas y que recientemente han surgido nuevas preocupaciones en torno al sistema antidopaje ruso.

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