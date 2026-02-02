Ranking AT luego del Abierto de Australia 2026

El ranking ATP tuvo algunos movimientos tras la disputa del Abierto de Australia 2026, primer Grand Slam de la temporada, torneo que consolidó al español Carlos Alcaraz como número uno del mundo y reordenó el panorama del tenis internacional en el inicio de febrero.

Alcaraz, de 22 años, reforzó su liderazgo luego de coronarse campeón en Melbourne al vencer en la final al serbio Novak Djokovic, resultado que le permitió alcanzar 13.650 puntos y ampliar su ventaja sobre el italiano Jannik Sinner, segundo con 10.300 unidades.

Lea también ¡Histórico! Lebron James alcanza un nuevo registro en la NBA

El tenista murciano, quien ya completa cincuenta semanas en la cima del ranking, sumó 1.600 puntos tras el título en Australia, mientras que Sinner cedió terreno al caer en semifinales, perdiendo 1.200 puntos respecto a la temporada anterior.

Djokovic, por su parte, volvió a demostrar vigencia a los 38 años y escaló una posición para ubicarse tercero del mundo con 5.280 puntos, superando al alemán Alexander Zverev, quien descendió al cuarto lugar tras su eliminación en semifinales.

Top 10 del ranking ATP - febrero de 2026

Carlos Alcaraz – 13.650 puntos Jannik Sinner – 10.300 puntos Novak Djokovic – 5.280 puntos Alexander Zverev – 4.605 puntos Lorenzo Musetti – 4.405 puntos Alex de Miñaur – 4.080 puntos Taylor Fritz – 3.940 puntos Felix Auger-Aliassime – 3.725 puntos Ben Shelton – 3.600 puntos Alexander Bublik – 3.235 puntos

En cuanto al tenis sudamericano, el mejor ubicado en la clasificación es el argentino Francisco Cerúndolo, quien suma 2.135 puntos y protagonizó un ascenso de dos casillas, pasando del puesto 21 al 19, consolidándose como la principal referencia de la región.

Lea también Tour de Francia: confirman los 23 equipos que participarán en la edición de 2026

¿Quién es el mejor tenista colombiano de la actualidad?

Por el lado colombiano, el mejor rankeado continúa siendo Nicolás Mejía, de 25 años, quien registra 341 puntos ATP. No obstante, el jugador nacional descendió en la clasificación, pasando del lugar 169 al 177, en un inicio de temporada que exige regularidad para recuperar posiciones.

Con el Abierto de Australia ya en el retrovisor, el circuito ATP se encamina ahora hacia la gira de torneos sobre superficie dura, donde los movimientos en el ranking seguirán marcando el pulso de una temporada que arranca con Alcaraz firmemente instalado en la cima del tenis mundial.