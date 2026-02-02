LeBron James presente en una nueva convocatoria del All-Star de la NBA

NBA sigue disfrutando de una larga y laureada historia protagonizada por el deportista de 41 años, LeBron James, la actual estrella de Los Angeles Lakers que en esta ocasión se vuelve a robar el protagonismo al ser seleccionado para disputar el All-Star Game 2026.

Esta nueva convocatoria representa un hito histórico en la competencia y en su carrera profesional, lo que representa su convocatoria número 22 a este prestigioso evento. Con este nuevo llamado, el “Rey” continúa ampliando un récord que lo coloca como uno de los máximos referentes del baloncesto mundial.

LeBron James presente en un nuevo All-Star de la NBA

A pesar de su avanzada edad y de parecer estar en los últimos días de su carrera en la liga más importante de basquetbol en el mundo, LeBron demuestra que el paso del tiempo no ha disminuido su impacto dentro de la cancha. Su presencia en el All-Star marca más de dos décadas y demuestra su capacidad para mantenerse entre la élite en una liga cada vez más competitiva y llena de jóvenes estrellas.

Desde su primera selección en 2005, James se ha convertido en un sinónimo del espectáculo y del alto nivel en el Juego de las Estrellas. La convocatoria 22 reafirma su estatus como uno de los jugadores más completos de todos los tiempos. A lo largo de su carrera, LeBron ha sido protagonista en múltiples facetas: anotación, asistencias, liderazgo y defensa.

En la actual temporada con los Lakers, James ha seguido siendo pieza fundamental, aportando experiencia y producción ofensiva en la Conferencia Oeste. Su rendimiento constante ha sido suficiente para ganarse nuevamente el reconocimiento de aficionados, entrenadores y analistas, quienes lo consideran todavía indispensable en el gran escenario.

El All-Star 2026 será una nueva oportunidad para ver a LeBron compartir la cancha con las máximas figuras de la liga, en un evento que celebra el talento y el espectáculo. Para los fanáticos, su presencia es un recordatorio de una era histórica del baloncesto que aún no termina.

¿Cuándo se jugará el All-Star de la NBA 2026?

Este evento forma parte de un fin de semana completo de actividades que se extiende desde el 13 hasta el 15 de febrero de 2026, incluyendo juegos como el Rising Stars, concursos de habilidades, el concurso de volcadas y el de triples antes del gran partido del domingo.

En la edición de 2026, el formato del All-Star Game cambia a una competencia de “USA vs. World” con tres equipos (dos equipos de jugadores estadounidenses y uno internacional) en un torneo de todos contra todos con juegos de 12 minutos cada uno, culminando con la final entre los dos mejores equipos.