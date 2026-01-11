El Rally Dakar marcó un hecho inédito que dejó una jornada para la historia

La jornada de este domingo 11 de enero en el Rally Dakar quedó marcada por la historia, la resistencia y los giros inesperados en el desierto saudí, en un día que dejó emociones tanto en motos como en coches.

Los argentinos Luciano y Kevin Benavides firmaron un hito inédito al convertirse en los primeros hermanos en ganar una etapa del Dakar el mismo día, pero en distintas categorías, algo nunca visto en las 48 ediciones del rally más exigente del mundo.

Luciano Benavides, de 30 años, se impuso en la categoría Ultimate de motos, la reina de las dos ruedas, logrando su segundo triunfo de etapa en esta edición y confirmando su gran momento en la competencia.

Poco después, Kevin Benavides, quien cumplió 37 años el pasado viernes, se llevó la victoria en la clase Challenger de coches, celebrando su primer triunfo en esta categoría tras haber sido campeón del Dakar en motos en 2021 y 2023.

“Es sin duda un día histórico para nuestra familia”, expresó Kevin, quien reconoció que ni siquiera sabía que su hermano también había ganado, en una jornada que evocó recuerdos de ediciones anteriores donde ambos ya habían compartido podio.

En coches, la séptima etapa dejó movimientos clave en la general. El sueco Mattias Ekström (Ford) se quedó con el triunfo del día, mientras que el catarí Nasser Al Attiyah (Dacia) conservó el liderato pese a finalizar undécimo.

La etapa, que partió de Riad y contó con 459 kilómetros cronometrados —el tramo más largo del rally hasta ahora—, fue determinante para el sudafricano Henk Lategan, quien pasó de líder provisional a caer hasta la cuarta posición tras un duro cierre.

Con este resultado, Ekström se ubicó segundo en la general, a 4:47 de Al Attiyah, mientras que el español Nani Roma ascendió al tercer lugar tras la revocación de una penalización, seguido muy de cerca por Lategan.

El Dakar no da tregua y este lunes se disputará la octava etapa, con salida y llegada en Wadi Ad Dawasir, en un recorrido de 481 kilómetros cronometrados que promete seguir escribiendo historias de resistencia en el desierto.

Es pertinente recordar que el Rally Dakar es transmitido por la señal de Youtube de Deportes RCN.