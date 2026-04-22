Emiliana Arango accede a segunda ronda del Madrid Open

La edición 2026 del Madrid Open parecía indicar que sería una de las que menor expectativa causaría en los fanáticos tras la baja de grandes figuras como Djokovic y Carlos Alcaraz, pero el talento colombiano le ha dado un aire diferente a la competencia.

En la categoría femenina, el país cafetero cuenta con dos grandes representantes, Camila Osorio, quien debutó con victoria en la primera ronda, y Emiliana Arango, quien la sigue de cerca y también se instauró a segunda ronda tras vencer a la australiana, a la australiana Talia Gibson.

Emiliana Arango debutó con victoria en el Madrid Open

La colombiana, Emiliana Arango, firmó una sólida presentación en la primera ronda del Madrid Open tras imponerse con autoridad ante Talia Gibson por 3-6 y 2-6, en un partido que dejó en evidencia su adaptación a la tierra batida y su buen momento competitivo.

El duelo, disputado en la Caja Mágica, formaba parte de la jornada de apertura del 22 de abril y representaba un desafío interesante para ambas jugadoras, que llegaban sin enfrentamientos previos en el circuito profesional.

El primer set marcó un punto de inflexión, ya que Arango tomó el control del partido desde el comienzo, fue mejorando con sus servicios y empezó a dominar los rallies, quebrando el saque de Gibson en momentos clave. Con un juego más paciente y estratégico, que le permitieron a la colombiana llevarse el marcador con un 6-3 que reflejó su superioridad en ese tramo.

Ya en el set definitivo, la tendencia se mantuvo. Gibson no logró recuperar la solidez inicial y se vio superada física y mentalmente por una Arango cada vez más segura. La sudamericana aprovechó cada oportunidad de quiebre y cerró el partido con un contundente 6-2, sellando así una victoria convincente que a instauró en la segunda ronda.

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Próximo partido de Emiliana Arango en la segunda ronda del Madrid Open

El próximo partido de la colombiana Emiliana Arango en la segunda ronda del Madrid Open será ante la tenista checa, Linda Nosková, una de las grandes figuras del circuito WTA.

El partido corresponde a la segunda ronda (dieciseisavos de final) y está previsto para disputarse entre el viernes 24 de abril de 2026, con horario que depende de la programación oficial de la jornada en la Caja Mágica.