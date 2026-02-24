Emiliana Arango arrasó en su debut en Mérida; ya tiene rival en 8vos

La colombiana Emiliana Arango derrotó este lunes por 7-6(0), 6-2 a la rusa Anastasia Potapova para clasificarse a los octavos de final del torneo WTA 500 de Mérida, Yucatán. Arango, 59 de la lista mundial, ganó con personalidad el desempate de la primera manga y barrió a su rival en la segunda para firmar su pase a la fase de las 16 mejores.

En el primer set, ambas jugadoras mostraron dificultades para mantener su servicio, se lo quebraron tres veces cada una; Potapova cometió 29 errores no forzados, pero Arango dejó ir oportunidades, lo cual provocó un 'tie break'.

Emiliana Arango se llevó el ‘tie break’ con autoridad y ganó el segundo set

Paciente, Arango fue mejor en el desempate, ganó siete puntos seguidos y se llevó la manga inicial. Inspirada, la colombiana hizo un quiebre para tomar ventaja en el arranque del segundo parcial, pero no confirmó. Volvió a hacerlo en el tercer y quinto juego para escaparse 5-1, después de lo cual sólo debió mantener su buen servicio.

Aunque sólo tuvo seis tiros ganadores, la cuarta parte de su oponente, la tenista antioqueña sacó provecho de 59 errores no forzados de su rival y fue mejor en los momentos cruciales.

Rival de Arango en los 8vos de final del torneo de Mérida

En la segunda ronda, Arango tendrá un duro partido, contra la checa Maria Bouskova, cuarta favorita, 34 de la WTA, duelo que se llevará a cabo el próximo jueves 26 de febrero todavía con horario por confirmar.

"Venir a México siempre lo disfruto; hoy empecé nerviosa, pero después me sentí mejor", afirmó Arango, que el año pasado alcanzó la final del torneo y que este año viene con su compatriota Camila Osorio, quien debutará este martes a las 3 de la tarde (hora de Colombia) contra la tenista de Indonesia Janice Tjen.

