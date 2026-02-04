Emiliana Arango, eliminada en octavos de final del Abierto de Ostrava

Comenzó una nueva edición del Abierto de Ostrava en donde Colombia tenía una representante experimentada como lo es Emiliana Arango, quien ilusionó con un posible título tras instaurarse en los octavos de final, pero el sueño terminó cuando se topó con la #124 del mundo.

La tenista colombiana se despidió del Abierto de Ostrava tras caer en su debut frente a la alemana Tamara Korpatsch, en un partido que dejó sensaciones encontradas para la sudamericana, quien llegaba con la ilusión de avanzar en un torneo exigente del circuito europeo, pero nuevamente se termina marchando con las manos vacías.

Emiliana Arango eliminada del Abierto de Ostrava

Arango enfrentó a una rival experimentada como Korpatsch, jugadora que ha sabido consolidarse en competencias WTA gracias a su solidez desde el fondo de la cancha y su capacidad para mantener la intensidad durante largos intercambios.

Desde el inicio, el duelo mostró un ritmo elevado, con puntos disputados y momentos en los que la colombiana intentó imponer su agresividad. Sin embargo, la alemana supo manejar mejor los pasajes clave del encuentro, aprovechó su consistencia para presionar los errores no forzados de Arango, quien por momentos encontró dificultades para sostener su servicio y concretar las oportunidades de quiebre que se le presentaron.

Finalmente la colombiana terminó cayendo este miércoles en los octavos de final del Abierto de Ostrava, República Checa, con parciales de 6-3 y 6-4. La falta de efectividad en instancias decisivas terminó inclinando el marcador a favor de la europea.

Arango mostró destellos de su potencial, especialmente en los momentos en que logró tomar la iniciativa con su derecha, pero no hizo respetar su puesto 46 a nivel mundial y deja el torneo tras caer tanto en la categoría individual como en dobles en la pista dura de Ostrava.

Próximo partido de Korpatsch en el Abierto de Ostrava

La alemana por su parte, se enfrentará en cuartos de final a la estadounidense Caty McNally, número 71 del mundo, que venció en su respectivo encuentro de octavos de final a la checa Tereza Martincova por un doble 6-4.

