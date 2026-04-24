Emiliana Arango jugó la segunda ronda del Madrid Open: este fue el resultado

La tenista colombiana Emiliana Arango se despidió prematuramente del Madrid Open tras caer en la ronda de 64 frente a la checa Linda Nosková, quien se impuso con autoridad por 6-3 y 6-2 en un partido donde la europea mostró mayor solidez y contundencia en los momentos clave.

Con este resultado Colombia se quedó sin representantes en el Madrid Open, ya que Camila Osorio también se despidió previamente también en la segunda ronda de la competencia.

Así fue la eliminación de Emiliana Arango en el Madrid Open

esde el inicio del encuentro, Nosková dejó claras sus intenciones al imponer un ritmo alto y agresivo desde el fondo de la cancha complicaron a Arango, quien tuvo dificultades para encontrar consistencia en sus golpes. Aunque la colombiana intentó sostener intercambios largos y variar el juego, la checa respondió con precisión, quebrando el saque en momentos determinantes del primer set.

El parcial inicial terminó 6-3 a favor de Nosková, reflejando una ligera resistencia de Arango, pero también evidenciando la diferencia en efectividad. La colombiana mostró destellos de buen tenis, especialmente en algunos juegos de devolución, pero no logró capitalizar las oportunidades de quiebre que tuvo.

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En el segundo set, la historia se inclinó aún más del lado de la europea. Nosková elevó su nivel y aprovechó los errores no forzados de Arango, quien comenzó a perder confianza a medida que avanzaba el partido. La checa tomó rápidamente la ventaja y administró el marcador con inteligencia hasta cerrarlo 6-2.

A pesar de la eliminación, su presencia en un torneo de la magnitud del Madrid Open confirma su crecimiento y consolidación en la élite del tenis femenino. Enfrentar a jugadoras jóvenes y talentosas como Nosková representa un reto importante que, a largo plazo, contribuye a su evolución deportiva.

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Camila Osorio también fue eliminada del Madrid Open

La tenista colombiana Camila Osorio sufrió una dura derrota ante la japonesa Naomi Osaka en el Madrid Open con parciales de 2-6 y 5-7, en un partido que evidenció la jerarquía y experiencia de la ex número uno del mundo.