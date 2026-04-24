Próxima carrera de Egan Bernal, tras ser podio en el Tour de los Alpes

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal tuvo un brillante regreso a la competencia oficial en Europa al terminar en la segunda posición de la clasificación general en el Tour de los Alpes.

Bernal se destacó por estar siempre ubicado en los puestos de privilegio en cada una de las cinco etapas, pero además por demostrar un alto nivel en los momentos determinantes de las fracciones.

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Confirman próxima carrera de Egan Bernal

Luego del Tour de los Alpes, el INEOS Grenadiers confirmó la próxima carrera en la participará Egan Bernal.

Se trata de la Lieja-Bastoña-Lieja, cuarto monumento del año del ciclismo internacional que se llevará a cabo este domingo 26 de abril.

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Bernal disputará 'La Decana' en compañía de Laurens De Plus, Jack Haig, Bob Jungels, Axel Laurance Brandon Rivera y Kévin Vauquelin.

Egan Bernal en la Lieja-Bastoña-Lieja

Egan Bernal disputará por segunda ocasión en su carrera la Lieja-Bastoña-Lieja. El colombiano participó en la clásica en la temporada 2024 en la que ocupó la casilla 21.

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Recorrido de la Lieja-Bastoña-Lieja

La Lieja-Bastoña-Lieja contará con un recorrido total de 259.5 kilómetros con 11 ascensos categorizados por la organización.

La prueba será un duro desafío para los participantes, teniendo en cuenta los constantes subes y bajas durante el trayecto.