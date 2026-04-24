Se acerca a gran velocidad la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Colombia espera ser protagonista en el certamen con la necesidad de llegar lejos. Néstor Lorenzo tendrá que definir la lista oficial de 26 jugadores que tendrán la chance de disputar el certamen más importante globalmente.

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Para componer esa lista, seguramente Néstor Lorenzo ya tiene una base clara de los jugadores que citará y no habría muchas novedades. Uno de los que está en veremos es Kevin Castaño que no tiene la confianza en River Plate y que desde que llegó no ha podido figurar como se esperaba. Lleva poco más de un año y no se ha adaptado.

Con Eduardo ‘Chacho’ Coudet las cosas no han cambiado para bien con el desempeño del colombiano que en los últimos enfrentamientos apenas jugó cuatro minutos en la Primera División de Argentina. En Copa Sudamericana fue titular y uno de los peores calificados por la prensa, mientras que no lo citaron para enfrentar a Boca Juniors en el Superclásico.

LA DECISIÓN QUE ACABA CON KEVIN CASTAÑO EN RIVER PLATE

Desde la prensa argentina ya hay varias voces que dicen que esta será la última temporada de Kevin Castaño en River Plate. Sin lugar en la cancha, ya le buscan salida pensando en tener más minutos para lo que se viene en el 2026. Seguramente el Mundial podría llamar la atención de otros clubes que se interesen en contar con sus servicios.

De acuerdo con la información que circula en la prensa argentina, el cuadro ‘Millonario’ estaría pensando en relegar completamente al mediocentro en lo que resta de esta temporada. La idea pasa por Eduardo Coudet que no tendría en consideración a Kevin Castaño en las siguientes convocatorias.

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Sebastián Srur en Splendid AM 990 indicó que, “el jugador no concentrará más en River Plate”. De hecho, Srur también afirmó que en la última sesión de entrenamiento no estuvo Kevin Castaño dentro de la jornada precompetitiva ante Aldosivi. “En la lista de concentrados no va a estar, máximo quedan diez partidos y no estará en ninguno ni concentrado, es el único que no va a concentrar”, sentenció el periodista.

Esto obligaría a que Kevin Castaño vaya pensando en otras posibilidades para el futuro y hasta ahora, solo hubo intereses de Arabia Saudita y de Catar. De hecho, podrían doblar lo que pagó River Plate por el mediocentro.

MOSTAZA MERLO AFIRMÓ QUE CASTAÑO NO SE HA LOGRADO ADAPTAR

Con esta noticia que salió de la decisión de River Plate para con Kevin Castaño que podría complicar su convocatoria para el Mundial al no ser tenido en cuenta en el equipo, apareció una crítica por parte de Reinaldo Mostaza Merlo, campeón con el club como jugador y como técnico.

Mostaza Merlo afirmó en Radio La Red que, “lo vi con Gallardo y en la Sudamericana, no está en un buen nivel y todavía no se adaptó a River. Por ahí en algún momento despega, pero lo tendrá que demostrar él. En los partidos que jugó no lo demostró”.

¿KEVIN CASTAÑO ESTARÍA EN LA CONVOCATORIA DEL MUNDIAL 2026?

Sin duda alguna, esta situación de que no será convocado más para los próximos partidos pone en problemas la actuación del volante para disputar el Mundial. No obstante, siempre ha sido uno de los habituales convocados para las Eliminatorias y para la Fecha FIFA.

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Habrá que esperar las decisiones que pueda tomar Néstor Lorenzo, pero, por lo que ha mostrado en anteriores llamados, Kevin Castaño sí estaría dentro de la lista de 26 jugadores. En momentos en el que no estaba teniendo minutos ni regularidad, el entrenador argentino no dejó de convocarlo y ahora ocurriría lo mismo.