Emiliana Arango quedó eliminada prematuramente del WTA 250 de Hobart

La tenista colombiana Emiliana Arango, número 50 del ranking WTA, quedó eliminada en los dieciseisavos de final del WTA 250 de Hobart, en Australia, tras caer ante la croata Antonia Ruzic, ubicada en la casilla 71 del mundo.

El compromiso se resolvió en dos sets, con parciales de 7-5 y 6-1 a favor de Ruzic, dejando a la colombiana sin opciones de avanzar en el certamen australiano.

En el primer set, Arango logró romper en tres ocasiones el servicio de su rival, pero no pudo sostener la ventaja en los momentos decisivos del partido.

La antioqueña falló en sus dos últimos turnos de saque, situación que fue bien aprovechada por la croata para quedarse con la manga inicial.

Ya en el segundo set, la diestra colombiana no encontró respuestas y cedió rápidamente el control del juego.

Dos nuevas pérdidas de servicio le permitieron a Ruzic despegarse en el marcador y cerrar el partido sin mayores complicaciones.

Con este resultado, la tenista croata avanzó a los octavos de final, instancia en la que se medirá ante la argentina Solana Sierra, número 64 del mundo.

Para Arango, este fue su segundo torneo oficial en 2026, luego de haber sido eliminada previamente en la primera ronda del Torneo de Brisbane.

Palmarés de Emiliana Arango

A sus 25 años, la nacida en Medellín confía en que el 2026 sea el mejor año de su carrera, recordando que su mejor resultado sigue siendo el subtítulo del WTA 500 de Mérida y el título del WTA 125 de Cancún, ambos en 2025.