EN VIVO Ceremonia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Santo Domingo, República Dominicana será la sede de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. La capital dominicana no será la única ciudad que acogerá a deportistas y a países del viernes 24 de julio al sábado 8 de agosto. Moca, Santiago de los Caballeros, Bonao, La Vega y Puerto Plata.

Lea también Presidente de Millonarios dejó abierta la puerta de los fichajes

A partir del 11 de abril arrancó la ceremonia de la llama en México y al día siguiente, la antorcha fue trasladada a Santo Domingo. El relevo de la antorcha comenzó el 6 de mayo pasando por República Dominicana y el viernes 24 de julio tendrá su parada final en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Junto con la antorcha y la presentación de los países y deportistas participantes iniciará la celebración de la Ceremonia oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. A partir de ese momento empiezan las justas deportivas.

En este evento, además del desfile de todas las delegaciones que van a participar, también habrá espectáculos musicales y culturales. De hecho, seguramente se cantará la canción oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe interpretada por la banda local, Los Ilegales que se llama Corazón de Fiesta.

Será interesante esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que cumplirán el centenario de las justas. Además de los temas culturales, la ceremonia también promete un homenaje a los 100 años de estas justas deportivas que iniciaron en 1926.

Vale la pena destacar que esta edición tendrá a más de 6,000 deportistas repartidos en 40 deportes y 56 disciplinas. Estos Juegos Centroamericanos también prometen mucho con la posibilidad de que haya un cambio histórico, pues, México y Cuba han sido las únicas delegaciones que han logrado ganar estas justas.

Lea también Yerson Mosquera daría el salto a Francia: equipo pagaría 12 millones de euros

Colombia espera dar el golpe histórico y sellar la mejor participación posible en cuanto a los medalleros se refieren para poder competir contra México y Cuba que reinan en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En el historial, los colombianos son terceros con 2,046 medallas, 617 de oro, 708 de plata y 721 de bronce.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER LA CEREMONIA DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE ESTE VIERNES 24 DE JULIO

El evento que dará inicio oficialmente a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el Estadio Olímpico Félix Sánchez se podrá ver a las 6 de la noche en horario de Colombia, 7 de la noche de República Dominicana y 5 de la tarde en México. Se podrá ver por PanamSports

MÁS HORARIOS DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2026

Colombia, Ecuador y Perú: 6:00 P.M.

México: 5:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 7:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:00 P.M.