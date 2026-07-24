Yerson Mosquera daría el salto a Francia: equipo pagaría 12 millones de euros

Mucho se ha hablado de lo que puede pasar con el descenso del Wolverhampton tras ser el peor equipo de la Premier League en la temporada pasada. Duró casi la mitad de la competencia sin ganar ningún partido y esto perjudicó al equipo en donde figura el defensor central Yerson Mosquera y en su momento, Jhon Arias.

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Aunque sufrieron el descenso, Yerson Mosquera es uno de los pilares de la institución y uno de los capitanes y ahí empiezan a estar las principales dudas con el futuro del zaguero central que tiene en sus manos, o, quedarse para pelear en la Championship y buscar el ansiado ascenso para la Premier League o irse.

Han sido varios años en Inglaterra que, seguramente, el ex Atlético Nacional no espera salir de un país que se convirtió en su casa desde hace algunas temporadas. Sin embargo, el colombiano de 25 años está abierto a lo que pueda pasar con su próximo rumbo, justo cuando aparece un club interesado en ficharlo.

STADE RENNES BUSCARÍA EL FICHAJE DE YERSON MOSQUERA

La caída a la Championship impacta fuertemente a Yerson Mosquera que, a sus 25 años, y con los retos que se vienen con la Selección Colombia aspira a tener regularidad en las ligas más importantes a nivel mundial. La Ligue 1 aparece como un posible destino con el interés formal del Stade Rennes.

El Rennes de Francia buscaría fichar a Yerson Mosquera en medio de las dudas que tiene el defensor por su futuro tras caer en la segunda división de Inglaterra. Wolverhampton podría tomar la decisión de venderlo y para sentarse a negociar piden más de 12 millones de euros para los clubes que quieran ficharlo.

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Sin duda alguna, aunque la Championship es uno de los torneos de más intensidad en las ligas más importantes de Europa, jugar en la primera división francesa puede ser un mejor rumbo para mantenerse en primera división y en una de las cinco grandes competencias del continente europeo.

Habrá que esperar los pasos que pueda tomar Yerson Mosquera con la posibilidad de salir del Wolverhampton y la opción que salió por parte del Stade Rennes para contratar a uno de los defensores centrales de mayor proyección a futuro con sus 25 años y con la posibilidad de estar en el radar de la Selección Colombia en próximos retos.

LAS DUDAS DE YERSON MOSQUERA TRAS CAER EN LA CHAMPIONSHIP

Bajar de división parece no importarle mucho a Yerson Mosquera que mantuvo en los últimos días que está feliz y contento en el club. Wolverhampton también le da ese cariño necesario después del descenso. En la pretemporada, el zaguero hizo parte del primer amistoso ante el Maidenhead United de la sexta división inglesa.

Bajo ese panorama, el defensor central de 25 años dejó claro en últimas semanas con declaraciones al medio ‘Express and Star’ que su futuro todavía está en dudas, “es una pregunta difícil (continuidad en Wolves) porque estoy feliz aquí en este momento, hice la pretemporada con el equipo, estoy preparado para todo”.

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Siguiendo por esta misma línea, Yerson Mosquera también agregó que puede pasar cualquier cosa en su próximo rumbo. No se cierra a mantenerse en la institución o salir, aunque indicó que está contento, “no sé qué puede pasar a corto plazo o a largo plazo porque es el fútbol, todo puede cambiar. Estoy feliz aquí, estoy bien, pero tampoco sé qué puede pasar en el futuro".

En ese orden de ideas, la decisión ya queda en manos del Rennes o de los interesados que envíen una oferta formal para contratar al ex Atlético Nacional en este mercado de fichajes. Wolverhampton también tendrá la responsabilidad de definir el futuro de Yerson Mosquera.