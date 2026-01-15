Federer llenó de elogios a tenista sudamericano: “puede aspirar a ser el mejor”

El suizo Roger Federer, veinte veces campeón de Grand Slam, seis de ellas en Australia, regresó a Melbourne para formar parte de los actos previos del evento de la presente edición y dio un repaso a la situación actual en el circuito, hablando de una joven promesa sudamericana y también de la rivalidad entre el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz, que si logra el éxito en este torneo se convertirá en el más joven en acaparar los cuatro 'majors' en alguna ocasión.

"Es increíble la rivalidad que tienen Carlos y Jannik Sinner. Juegan un gran tenis y en la final de Roland Garros quedó como uno de los mejores partidos de todos los tiempos. El mundo se paró para ver ese partido y es estupendo que el tenis genere eso", analizó el helvético en rueda de prensa.

Federer destacó el talento de un tenista sudamericano

El suizo, ganador seis veces en Melbourne Park, destacó también el nivel del joven brasileño Joao Fonseca. "Espero que no se conforme con ser el tercero en la carrera de Alcaraz y Sinner, que su aspiración sea la de ser el mejor. Debe afrontar cada torneo con la idea de ganarlo. Tiene algo especial y una gran potencia. Necesita algo de tiempo para mejorar y saber cuándo cambiar el ritmo y después no tendrá límites", aseguró el suizo.

Cabe mencionar que Fonseca fue el primer tenista brasileño en terminar la temporada de tenis como número uno del ranking juvenil, fue en 2023 cuando tenía 17 años, ahora, en la máxima categoría quiere seguir demostrando su talento, recordando que Joao ya tiene dos títulos en su corta carrera (ATP 500 de Basilea y ATP 250 de Buenos Aires).

Federer se identifica con el juego de Carlos Alcaraz

El suizo de 44 años habló del estilo de juego que tiene Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, confesando que se siente más identificado con el español, en la forma de ir a la red y su postura cuando toca defender.

"Cuando veo a Alcaraz me da la sensación que hay más similitudes conmigo, en lo que haría, en subir a la red, en lo ofensivo o defensivo. A ambos nos gusta jugar a nuestra manera y me pongo más en la mentalidad y en la piel de Alcaraz", destacó el ganador de veinte Grand Slam.