Fernando Alonso pone en duda su continuidad en la F1

El veterano piloto español Fernando Alonso, bicampeón mundial de Fórmula 1 (2005 y 2006), reafirmó este jueves su compromiso con su escudería actual, Aston Martin, pero dejó la puerta abierta a pasar a competir en otra competición automovilística la próxima temporada.

El futuro de Alonso (44 años) genera especulaciones en el paddock, especialmente por el pobre balance de Aston Martin en el inicio de esta temporada, lo que reavivó incluso rumores sobre un posible regreso del asturiano a Alpine F1.

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"Seguiré corriendo (este año con Aston Martin) porque me siento rápido y motivado, y amo lo que hago. No voy a parar ahora, pero si seguiré en la F1 o no, eso ya es otra historia", dijo Alonso en la víspera de que el viernes se disputen los ensayos libres del Gran Premio de Austria.

Alonso defendió a Aston Martin y consideró que la escudería, que solo sumó un punto por ahora en 2026, ha sido incluso víctima de "abusos" en las redes sociales.

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"Hemos sido tratados muy mal y es hasta normal porque hemos rendido por debajo de lo esperado", admitió. "Estamos en un mal momento y cuando llega la pausa del verano (boreal), siempre hay rumores", apuntó.

Uno de los factores que alimentan la posibilidad de que Alonso deje la F1 es su descontento manifiesto por la nueva normativa de la competición sobre los motores híbridos, que suscita importantes recelos entre los pilotos.

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"Yo necesito disfrutar de la categoría en la que compito, de las sensaciones, la potencia, la normativa... Hay muchos factores a tener en cuenta y tengo muchas opciones", señaló, dejando de nuevo las puertas abiertas a una salida de la F1 para explorar nuevos horizontes.