Figura de la F1 no se guardó nada con el nuevo reglamento para 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está a punto de arrancar, se están llevando a cabo entrenamientos en Bahréin para ir afinando detalle y todo ocurre en medio de una expectativa histórica, ya que para esta nueva edición lo harán con un reglamento diferente al habitual.

Después de meses de meses de pruebas y desarrollo, los equipos ultiman detalles para una campaña que comenzará oficialmente con el Gran Premio de Australia en Melbourne del 6 al 8 de marzo de 2026. Sin embargo, antes de ello, Carlos Sainz, piloto de Williams dio a conocer sus impresiones de la competencia y el nuevo reglamento.

Lea también Así van Nairo y los colombianos en la general del UAE Tour luego de la etapa 5

Carlos Sainz fue contundente con el nuevo reglamento de la F1

La pretemporada ha incluido varias fechas clave un shakedown en el Circuit de Barcelona-Catalunya a finales de enero, seguido de dos sesiones de pruebas en el Bahrain International Circuit en febrero, que permitieron a pilotos y equipos familiarizarse con los monoplazas de nueva generación.

Lo verdaderamente llamativo de este año no es solo el calendario, sino la completa revolución técnica del reglamento de 2026. La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y Formula 1 han aprobado un paquete de normas que redefinen casi todos los aspectos de los monoplazas, buscando una combinación de mayor sostenibilidad, carreras más emocionantes y una tecnología más relevante para la industria automotriz.

Lea también Neymar sorprende al fútbol mundial: anunció su posible fecha de retiro

Estos cambios han generado reacciones mixtas. Mientras algunos dirigentes insisten en que esta nueva era traerá carreras más estratégicas y competitivas, pilotos como Max Verstappen han expresado su preocupación, calificando algunos aspectos del reglamento como poco “puro” para la Fórmula 1, mientras que el experimentado piloto de Williams, Carlos Sainz, mostro su profesionalismo y le dio un voto de confianza a las modificaciones reglamentarias que habrá.

"Llevo suficiente tiempo en la Fórmula 1 para saber que hay que darle tiempo, que ahora normalmente cuando cambias de reglas siempre todo parece peor, lo es, ahora mismo tenemos menos 'efecto suelo', tenemos menos adherencia, tenemos menos 'deployment' (despliegue de energía), potencia en las rectas, la manejabilidad del motor es peor, los cambios de marchas, todo es peor, pero hay que darle tiempo a los ingenieros, a la reglamentación, a que todo mejore y se ponga al sitio y luego estoy seguro que irá mejorando. Lo único es decirle a la FIA y a la FOM que hay que tener mente abierta que si las calibraciones de potencia, el modo adelantamiento o cuánta recuperación tenemos que hacer no son ideales para algunos circuitos y es exagerado lo que hay que hacer es ajustarlo y cambiarlo".

En otras noticias: El emotivo recuerdo de las victorias de Juan Pablo Montoya en la Fórmula con Germán Mejía Pinto

¿Cuándo inicia la Fórmula 1 2026?

Los equipos ya están en pista con varias sesiones de test de pretemporada en Bahréin a mediados de febrero, esos entrenamientos no forman parte del campeonato oficial: sirven para ajustes de monoplazas y recopilación de datos antes de que comience el torneo real.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará oficialmente con el Gran Premio de Australia, que se llevará a cabo en el Circuito de Albert Park, en Melbourne, del 6 al 8 de marzo de 2026. Este evento marcará el inicio de la temporada, con prácticas, clasificación y la carrera principal durante ese fin de semana, dando paso a las demás pruebas del calendario de 24 Grandes Premios a lo largo del año.