Wembanyama debutó en playoffs con récord: lideró victoria de San Antonio Spurs

Victor Wembanyama firmó una noche memorable en su debut en los playoffs de la NBA y lideró la victoria de los San Antonio Spurs por 111-98 sobre Portland Trail Blazers, en el primer juego de la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste.

Victor Wembanyama, pívot francés, anotó 35 puntos con los San Antonio Spurs

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El pívot francés confirmó por qué es una de las grandes figuras emergentes de la liga y, apenas en su tercera temporada, ya dejó una actuación para la historia de la franquicia texana.

El europeo anotó 35 puntos, cifra que se convirtió en récord para un jugador de los Spurs en su primer partido de postemporada. De esta manera superó la marca de 32 unidades que había establecido Tim Duncan en 1998, leyenda del equipo que estuvo presente en las tribunas para presenciar el nuevo capítulo dorado de la organización.

Wembanyama vivió una jornada perfecta. Antes del compromiso fue confirmado entre los tres finalistas al premio MVP de la temporada, junto a Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic. Además, también integra la terna para el galardón de Defensor del Año, reconocimiento para el que aparece como principal favorito.

Victor Wembanyama, figura de los Spurs: San Antonio manejó el partido durante gran parte de la noche

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En la cancha respondió con autoridad. Terminó con una sobresaliente efectividad de 13 aciertos en 21 lanzamientos de campo y deslumbró desde la línea de tres puntos con 5 conversiones en 6 intentos. A eso sumó cinco rebotes y dos bloqueos, imponiendo presencia en ambos costados del rectángulo.

San Antonio manejó el partido durante gran parte de la noche, aunque Portland reaccionó al inicio del tercer cuarto con una racha de 8-0 que redujo la diferencia a solo dos puntos. Sin embargo, un triple de Julian Champagnie frenó el impulso visitante y devolvió la calma a los locales, que cerraron el período con ventaja de 15 unidades.

El joven núcleo de Spurs también mostró señales prometedoras. De'Aaron Fox y Stephon Castle aportaron 17 puntos cada uno, mientras Devin Vassell sumó 15. Del lado de Portland, Deni Avdija destacó con 30 puntos y 10 rebotes, acompañado por los 18 tantos de Scoot Henderson.