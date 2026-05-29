Final de la Conferencia Oeste se define hasta el juego 7: Spurs empata serie con Thunder

La final de la Conferencia Oeste de la NBA quedó completamente abierta luego de la contundente victoria de los San Antonio Spurs sobre Oklahoma City Thunder por 118-91 en el Juego 6, resultado que igualó la serie 3-3 y obligó a disputar un séptimo y definitivo encuentro.

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En una noche espectacular frente a su público, los Spurs mostraron carácter, intensidad defensiva y una gran efectividad ofensiva para evitar la eliminación y mantener vivo el sueño de llegar a las Finales de la NBA.

Spurs le complicó la vida a Thunder y todo se define en el juego 7

Desde el primer cuarto, el equipo de San Antonio salió decidido a imponer condiciones, dominando el ritmo del partido y aprovechando cada error del Thunder, llevándose la primera y más amplia ventaja del partido por un total de 13 puntos.

El conjunto texano marcó diferencias rápidamente gracias a una defensa agresiva que limitó por completo a las principales figuras de Oklahoma City. El Thunder nunca logró sentirse cómodo en ataque y sufrió constantes pérdidas de balón, mientras que los Spurs aprovecharon las transiciones rápidas y el acierto desde la línea de tres puntos para ampliar la ventaja.

San Antonio ganó prácticamente todos los parciales y llegó a tener una ventaja superior a los 25 puntos durante la segunda mitad. El público en el Frost Bank Center celebró cada jugada consciente de que el equipo estaba firmando una actuación memorable en el momento más importante de la temporada.

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A diferencia de otros encuentros de la serie, el equipo mostró una rotación sólida y múltiples jugadores aportaron puntos, rebotes y asistencias. Además, la intensidad defensiva fue clave para dejar al Thunder en apenas 91 puntos, su producción ofensiva más baja de la serie.

Con esta victoria, la serie queda empatada 3-3 y todo se definirá en el Juego 7, que se disputará en Oklahoma City. El Thunder tendrá la ventaja de jugar en casa, aunque el impulso anímico parece estar del lado de unos Spurs que llegan fortalecidos tras una actuación dominante.

¿Cuándo será el juego 7 entre Spurs vs Thunder?

El Juego 7 entre los San Antonio Spurs y el Oklahoma City Thunder se disputará el sábado 30 de mayo de 2026 en Oklahoma City sobre las 19:00 hora Colombia. La serie de la final de la Conferencia Oeste está empatada 3-3 luego de la victoria de San Antonio por 118-91 en el Juego 6.