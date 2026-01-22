El equipo de Fórmula 1, Mercedes-AMG Petronas, ha revelado este jueves el diseño del monoplaza con el que competirá esta temporada, denominado W17, que es más "pequeño, estrecho y ligero que su predecesor".

En un comunicado, la escuadra automovilística ha destacado que el vehículo es el primero del equipo "bajo las nuevas regulaciones introducidas en la F1 este año y presenta una nueva y llamativa decoración".

En este sentido, ha apuntado que la temporada 2026 supone "la mayor transformación técnica en la historia del deporte, con un chasis, una unidad de potencia y una normativa de combustible completamente nuevos".

Así es el nuevo monoplaza de Mercedes para este 2026

El W17 incorpora una aerodinámica activa con alerones delanteros y traseros móviles, un motor que produce una distribución casi 50/50 entre energía eléctrica y de combustión, y funciona con combustibles sostenibles "avanzados" desarrollados por Petronas, socio titular y técnico del equipo.

En cuanto a su diseño, el equipo ha puesto de relieve que "una dinámica línea de flujo verde Petronas define el diseño, extendiéndose a lo largo del vehículo para enfatizar la velocidad y la precisión, a la vez que armoniza la transición del icónico plateado Mercedes al negro intenso del equipo".

La parte superior de los pontones luce la firma romboidal "de inspiración AMG", que complementa el patrón de estrella de tres puntas de Mercedes en la tapa del motor.

Toto Wolf advierte a las demás escuderías

El director del equipo y CEO, Toto Wolff, ha señalado que "la Fórmula 1 experimentará cambios significativos en 2026", y ha insistido en que están "preparados para esa transición".

"El nuevo reglamento exige innovación y un enfoque absoluto en todas las áreas de rendimiento. Nuestro trabajo en el nuevo coche y el desarrollo a largo plazo de la unidad de potencia y los combustibles sostenibles avanzados con Petronas reflejan ese enfoque", ha añadido.

El equipo también ha comunicado que se dirige a España para realizar jornadas de test en el circuito de Barcelona, Catalunya, del 26 al 30 de enero.