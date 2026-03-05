Hamilton reapareció a pocos días de iniciar su temporada 20 en la F1

La temporada 2026 del campeonato de Formula 1 se perfila como una de las más revolucionarias de la historia del automovilismo. Con un nuevo reglamento técnico y grandes expectativas deportivas en donde la mayoría de las miradas están puestas en el rendimiento del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, quien afronta uno de los mayores desafíos de su carrera con la escudería Scuderia Ferrari.

El campeonato 2026 marca el inicio de una nueva era en la F1. Los monoplazas presentan cambios profundos tanto en su diseño como en su tecnología. Los autos serán más pequeños, ligeros y ágiles, con el objetivo de mejorar los adelantamientos y ofrecer carreras más emocionantes en donde Hamilton espera ser protagonista.

Hamilton no se guardó nada tras su nueva temporada con Ferrari

En medio de esta transformación tecnológica aparece la figura de Hamilton. El piloto británico, considerado uno de los mejores de todos los tiempos, afronta su segunda temporada con Ferrari tras haber dejado la escudería Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, donde ganó seis de sus siete títulos mundiales.

A sus 41 años, el objetivo del británico sigue siendo el mismo: luchar por el campeonato y conquistar una histórica octava corona. La campaña anterior fue complicada para Hamilton, ya que no logró subir al podio en su primer año con Ferrari, lo que generó muchas críticas y dudas sobre su rendimiento.

Sin embargo, el piloto ha señalado que el equipo ha trabajado intensamente durante el invierno para mejorar el monoplaza y adaptarse al nuevo reglamento. El propio Hamilton ha reconocido que la temporada 2026 será una de las más exigentes de su carrera, debido a los enormes cambios técnicos y a la necesidad de adaptarse a un estilo de conducción distinto.

"Veinte temporadas como piloto de F1. Es difícil incluso comprender la realidad de ese número. Todo comenzó con un sueño. Un sueño que algunos calificaron de ridículo y dijeron que nunca llegaría a nada. A pesar de ello, el sueño nunca cambió y nunca dejé de perseguirlo. Como suele ocurrir al inicio del campeonato, existen muchas incógnitas, y afrontaremos el fin de semana con concentración y humildad".

¿Cuándo inicia la F1 2026?

La temporada 2026 de la Formula 1 comienza oficialmente el fin de semana del 6 al 8 de marzo de 2026 con el Gran Premio de Australia, que se disputa en el Circuito de Albert Park en Melbourne.

Entrenamientos libres: viernes 6 de marzo

viernes 6 de marzo Clasificación: sábado 7 de marzo

sábado 7 de marzo Carrera: domingo 8 de marzo de 2026

Este Gran Premio abre un calendario de 24 carreras, que se extenderá hasta el 6 de diciembre de 2026, cuando se dispute la última prueba en el Gran Premio de Abu Dabi en el circuito de Yas Marina.