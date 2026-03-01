Histórica victoria del colombiano Javier ‘Blair’ Reyes en la UFC

El peleador colombiano Javier ‘Blair’ Reyes tuvo este sábado 28 de febrero un brillante debut en la UFC al derrotar al brasileño Douglas Silva de Andrade.

Reyes se impuso en el UFC Fight Night en México a Silva de Andrade por nocaut técnico, en combate en el que demostró su capacidad para reponerse de un complido inicio.

El luchador colombiano sorprendió al tener una gran recuperación sobre el octágono, ya que en el inicio de la pelea recibió varios impactos de su rival.

Sin embargo, el bogotano reaccionó y luego de conectar algunos golpes se puso al frente de la pelea hasta el punto de lanzar a Silva de Andrade a la lona.

Con el brasileño en desventaja, Reyes se lanzó en búsqueda de la victoria al golpear con "martillazos" y sus codos, hasta que el referí tomó la decisión de terminar el combate.

“Estoy feliz de representar a mi gente. Hoy no soy solo yo, hoy quiero dar un ejemplo y un mensaje a Colombia de que solo soy un soñador que nunca se rindió, así que si yo pude, ustedes también pueden hacerlo colombianos”, dijo Reyes al término de la pelea.