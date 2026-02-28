Nicolás Echavarría está en el top 3 del Cognizant Classic

El golfista colombiano Nicolás Echavarría cumple con una destacada actuación en el Cognizant Classic del PGA Tour al estar en el top 3 a falta de una jornada para el final.

Este sábado 28 de febrero, Echavarría tuvo una brillante jornada al firmar una tarjeta sin errores con 66 golpes, que le permitió llegar a -12 impactos, teniendo en cuenta el par del campo.

Con los resultados del tercer día de competencias, el colombiano se ubica en la tercera posición. El norirlandés Shane Lowry y el estadounidense Austin Smotherman, ambos con -13 lideran el campeonato.

“Hoy volví a tener muy buenas sensaciones con el putt, salvé pares clave en los momentos indicados y esto me permitió estar metido toda la ronda sin cometer errores, algo que se reflejó en el resultado y que me da la posibilidad de estar bien ubicado para la última jornada”, aseguró Nicolás tras su tercer día de competencia.

“Creo que los aciertos sobre green son muy importantes en este campo y eso me permite estar ahí, bien posicionado para lo que viene. Mañana espero continuar con lo mismo, tranquilidad en el juego, saber qué tiros pegar y sobre todo, poder embocar las posibilidades que me deje”, agregó.

Este domingo 1 de marzo se llevará a cabo la última jornada del Cognizant Classic del PGA Tour, en la que el colombiano Nicolás Echavarría estará en uno de los dos últimos grupos, los cuales contarán con los candidatos al título.