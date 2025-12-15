Histórico: otro golfista colombiano llegará al PGA Tour

El golf colombiano tendrá un nuevo representante en la élite mundial a partir de 2026. Marcelo Rozo aseguró su ingreso al PGA Tour tras cumplir con los requisitos deportivos en la fase final del Q-School.

El bogotano logró la tarjeta luego de su actuación en el torneo clasificatorio del Korn Ferry Tour, cuya instancia definitiva se disputó en Ponte Vedra Beach, Florida, donde se definieron los cupos al circuito estadounidense.

A sus 36 años, Rozo dará el salto más importante de su carrera y se estrenará en el PGA Tour, escenario en el que hasta ahora solo había participado en cuatro torneos de manera esporádica.

Los colombianos que han llegado al PGA Tour

Con este logro, Rozo se convierte en el sexto golfista colombiano en acceder al PGA Tour. Actualmente compiten allí Nicolás Echavarría, Juan Sebastián Muñoz y Camilo Villegas, mientras que anteriormente lo hicieron Rogelio González y Eduardo Herrera.

El paso de Rozo al máximo circuito ratifica la presencia sostenida del golf colombiano en el alto nivel, en un contexto cada vez más competitivo y exigente a nivel internacional.

Su clasificación se dio tras ubicarse entre los mejores del torneo final de la Escuela de Clasificación del Korn Ferry Tour, certamen que otorga las tarjetas para la siguiente temporada.

La expectativa ahora estará puesta en su adaptación al calendario y a los campos del PGA Tour, donde buscará consolidarse y sumar puntos en la FedExCup desde 2026

En ese mismo torneo también logró su tarjeta el argentino Alejandro Tosti, quien continuará por segundo año consecutivo en el PGA Tour, luego de finalizar la presente temporada en el puesto 114 del ranking FedExCup.