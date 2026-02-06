¡Fenomenal! Ibagué se queda con la Billie Jean King Cup 2026

Ibagué se prepara, la ciudad fue confirmada como sede de la confrontación del Grupo I de la Zona Americana de la Billie Jean King Cup 2026, que se disputará en el Complejo de Raquetas de Ibagué la semana del 6 de abril.

Este torneo internacional de tenis femenino reunirá a ocho selecciones nacionales: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, Venezuela y Colombia, que competirán bajo el formato round robin, con dos partidos de individuales y uno de dobles por encuentro.

Los dos primeros equipos avanzarán a los Play-Offs del Grupo Mundial I, mientras que los dos últimos descenderán al Grupo II de la Zona Americana

David Samudio, Director Ejecutivo de la FCT, aseguró: “Veníamos buscando la posibilidad con la ITF para que la Billie Jean King Cupp se volviera a jugar en Colombia, es así como la comisión nos ha confirmado que se realizará en Colombia. Vamos a tener a los ocho equipos sudamericanos más importantes y con buenos rankings como lo son Argentina, Brasil y Colombia, entre otros, con las mejores jugadoras del continente. Este es un trabajo largo que hemos venido presentando desde el año pasado a la ITF y nos han aprobado al final a la ciudad de Ibagué”.

Llega la Billie Jean King Cup: "las organizaciones deportivas nacionales e internacionales destacan lo que tenemos en la ciudad"

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, celebró la confirmación del evento: “Nos llena de emoción escuchar como desde las organizaciones deportivas nacionales e internacionales destacan lo que tenemos en la ciudad, no solo en escenarios, también en hoteles, movilidad, centros comerciales y calidad humana de los ciudadanos”.

La mandataria destacando la logística y la infraestructura de la ciudad, el torneo llegará inmediatamente después de la Copa Colsanitas en Bogotá, el cual se desarrolla de marzo 30 al domingo 5 de abril.