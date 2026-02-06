Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Federación Colombiana de Tenis

¡Fenomenal! Ibagué se queda con la Billie Jean King Cup 2026

La mandataria Johana Aranda, confirmó el evento internacional de tenis femenino, que reúne a ocho selecciones nacionales.
Camilo Nieto
La Billie Jean King se disputará en el Complejo de Raquetas de Ibagué.
La Billie Jean King se disputará en el Complejo de Raquetas de Ibagué. // @imdribague

Ibagué se prepara, la ciudad fue confirmada como sede de la confrontación del Grupo I de la Zona Americana de la Billie Jean King Cup 2026, que se disputará en el Complejo de Raquetas de Ibagué la semana del 6 de abril.

Este torneo internacional de tenis femenino reunirá a ocho selecciones nacionales: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, Venezuela y Colombia, que competirán bajo el formato round robin, con dos partidos de individuales y uno de dobles por encuentro.

Los dos primeros equipos avanzarán a los Play-Offs del Grupo Mundial I, mientras que los dos últimos descenderán al Grupo II de la Zona Americana

Lea también

"Gracias por representar a Colombia en el Super Bowl": Mensaje a Gonzáles de Lucho Díaz

David Samudio, Director Ejecutivo de la FCT, aseguró: “Veníamos buscando la posibilidad con la ITF para que la Billie Jean King Cupp se volviera a jugar en Colombia, es así como la comisión nos ha confirmado que se realizará en Colombia. Vamos a tener a los ocho equipos sudamericanos más importantes y con buenos rankings como lo son Argentina, Brasil y Colombia, entre otros, con las mejores jugadoras del continente. Este es un trabajo largo que hemos venido presentando desde el año pasado a la ITF y nos han aprobado al final a la ciudad de Ibagué”.

Llega la Billie Jean King Cup: "las organizaciones deportivas nacionales e internacionales destacan lo que tenemos en la ciudad"

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, celebró la confirmación del evento: “Nos llena de emoción escuchar como desde las organizaciones deportivas nacionales e internacionales destacan lo que tenemos en la ciudad, no solo en escenarios, también en hoteles, movilidad, centros comerciales y calidad humana de los ciudadanos”.

Colombia enfrenta a Marruecos en Copa Davis:

Lea también

Colombia enfrenta a Marruecos en Copa Davis: "Quedan por ajustar algunos detalles"

La mandataria destacando la logística y la infraestructura de la ciudad, el torneo llegará inmediatamente después de la Copa Colsanitas en Bogotá, el cual se desarrolla de marzo 30 al domingo 5 de abril.

En esta nota

Federación Colombiana de Tenis Tenis colombiano Tenis